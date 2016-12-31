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'Çocuklarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz'
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'Çocuklarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'da yaptığı konuşmada, terör örgütünün bölgedeki insanların huzurunu bozmasına artık izin vermeyeceklerini ifade ederek, 'Çocuklarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'da yaptığı konuşmada, terör örgütünün bölgedeki insanların huzurunu bozmasına artık izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Öğlen saatlerinde havayolu ile gelen Bakan Soylu, beraberindeki AK Parti milletvekilleri ve partililerle helikopterle Yüksekova ilçesine geçti. Yüksekova'da bir kafede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, burada konuşma yaptı. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Bakan Soylu, "Bölgelerarası gelişmişlik farklarını daha fazla azaltmalıyız. Bizi birbirimizi anlamaktan uzaklaştırmaya çalışıyor. Buna hayır demeliyiz. DEAŞ terör örgütü var başka bir şeyi icat ediyor. FETÖ terör örgütü var başka bir şeyi icat ediyor. PKK terör örgütü var başka bir şeyi icat ediyor. KCK var başka bir şey icat ediyor. Bakın bize öğretilenler net ve açıktır. Bizim için insan yaratılmışların en şereflisidir. Biz o insanı ki bu dünyada en iyi hizmetlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Buralarda fabrikaların açılmasını istiyoruz. Buralara spor salon salonu yaptırdık daha fazla yaptırmak istiyoruz. Burası Yüksekova, şimdi Urumiye'den buraya gelip buradan her gün onlarca seferle Türkiye'nin her tarafına, dünyanın her tarafına insanlarımızın gitmesini istiyoruz. Buranın sadece bir ticaret merkezi değil, bir eğitim merkezi olmasını istiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ KARARTTIRMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Terör örgütünün bölgedeki insanların huzurunu bozmasına artık izin vermeyeceklerini belirten Soylu, "Çocuklarımızın geleceğini kararttırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bu çocuklarımızın her birinin hemşire, öğretmen, doktor, mühendis ve her birinin kendi ülkesini yarına huzurla taşıyabilecek o eşrefi mahlukat olarak nitelendireceğimiz insanlar olmasının sorumluluğunun bize ait olduğunu biliyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bakın bir taraftan cazibe bölgesi ilan edildi buralar. Fabrikalar gelecek, binalar yapılacak. Yetmedi onun içerisine makinalar teçhizatlar gelecek. Onun içinde insanlarımız çalışacak, bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yüksekova, Van, Hakkari, Diyarbakır, Bismil Ovası, Batman, Şırnak, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya Ovası kıymetli yerler. Terör istiyorlar, gücümüzü azaltmak Türkiye'yi yarına topal ördek gibi getirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.
Herkesin Türkiye'de kendi siyasal fikrini terörü karıştırmadığı sürece özgürce ifade edebildiğini belirten Bakan Soylu, "Ama bizim teröre tahammülümüz yoktur. Teröre devlet olarak değil sadece millet olarak tahammülümüz yoktur. Başkalarının çeşmesine taşıyacak suyumuz yoktur. Türkiye'yle oyun oynayacaklar, Türkiye'yi istedikleri bir noktaya getirmeye çalışacaklar, bizi hedeflerimizden alıkoymaya çalışacaklar ne yaparlarsa yapsınlar 2023, 2053, 2071 bu hedeflerin hepsine ulaşacağız. Bu hedefleri hep beraber kucaklayacağız. Yüksekova Havalimanına bu kadar uçağın inmesi bizim için yeterli değil. Bu kadar okul bizim için yeterli değil. En güzel Yüksekokulları, en önemli fakülteleri yaymaktır bizim hedefimiz" ifadelerine yer verdi.

"BUNLARA OY VERDİNİZ VE BİR GÜN TERÖR BİTSİN DİYEMEDİLER"
Bakan Soylu, "Bunlara oy verdiniz, bunlara oy verildi. Ve bir gün terör bitsin, terör örgütü buradan elini ayağını çeksin diyemediler, diyemezler, diyemeyecekler. Ürküyorlar ve korkuyorlar. Böyle bir demokrasi anlayışını bizim taşımamız mümkün değildir. Bu demokrasi değildir. Bu, demokrasiyi istismar ederek bu ülkede birilerinin derebeylik sistemini birilerinin faşist bir yaklaşımı, birilerinin antidemokratik süreci Türkiye'ye hakim kılma anlayışlarının bir parçasıdır" dedi.
14 yıldır yolundan dönmeyen bir liderlerinin olduğunu belirten Soylu, "Biz kardeşiz diyen bir liderimiz var. Her türlü oyunla, her türlü tezgahla karşı karşıya bırakılan ama sadece milletinden aldığı güçten, milletinden aldığı o büyük sahiplenmeden yarına umutla bu toprakların birliği ve beraberliği, kardeşliği için çalışan bir liderimiz var. Bu Türkiye için büyük bir fırsattır" şeklinde konuştu.
Yüksekova'nın ışıl ışıl olacağı, üretimle buluşacağı bir yıla doğru hep birlikte adım attıklarını belirten Bakan Soylu programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek yeni yıllarını tebrik etti.
Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar ellerindeki dilekçe ve mektupları Bakan Soylu'ya iletti. Bakan Soylu daha sonra Şemdinli'nin Derecik Beldesi ile Yüksekova'ya bağlı Dağlıca köyüne geçmek üzere ilçe merkezinden ayrıldı.
(Erkan Çapraz - Ömer Oğuz / İHA)
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