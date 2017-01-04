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Çocukları kış hastalıklarından koruma yolları
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Çocukları kış hastalıklarından koruma yolları

Soğuk havalarla birlikte özellikle çocuklarda kış hastalıklarının baş göstermeye başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, bu sağlık problemlerine karşı çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Soğuk havalarla birlikte özellikle çocuklarda kış hastalıklarının baş göstermeye başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, bu sağlık problemlerine karşı çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bağışıklık sisteminin gelişmesinin mikrop ve virüslerle tanışmayla mümkün olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr.Ali Şimşek, "Çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesi için değişik mikroplarla tanışmaları ve bunları yenmeleri gerekir. Son yıllarda pek çok çocuğun 0-5 yaş döneminde kreşe gitmesi sonucu ilkokulda görülen enfeksiyonlar daha da seyrekleşti. Mikrop, virüs ve parazitlerlerle tanıştıkça vücut alışarak bağışıklık üretiyor. 0-5 yaş çocukları yeterince bağışık olmadıklarından hastalanıyor ve bazı davranış özellikleri nedeniyle de birbirlerine kolaylıkla bulaştırıyor. Erken dönemde enfeksiyonlara maruz kalan çocuklar ilkokul yıllarında daha az hastalanıyor. Bu anlamda ailelere de büyük görevler düşüyor. Çocuklara verilecek hijyen eğitimi, etraf temizliği, tuvalet kullanımı ve temizliği, alan paylaşımı, beslenme hijyeni ve gıda maddelerinin ellenmesi, eğitmen-çocuk oranı gibi pek çok konunun üzerinde durulması gerekir. Çocukların her bakımından sonra eller yıkanmalı. Eğer çok sık yıkama söz konusuysa alkol bazlı antiseptikler de kullanılabilir. Belirli sıklıkta ortam ve oyuncak temizliği yapılmalı ve hiçbir şekilde aksatılmamalıdır. Çalışanlar ve çocuklar ellerine değil kol içine öksürmeyi veya hapşırmayı bilmelidir. Kağıt mendil kullanıp tek temasla çöpe atmalıdırlar" diye konuştu.

Sağlıklı beslenme

Dr. Ali Şimşek, sağlıklı beslenme hakkında şu bilgileri verdi: "Zaman içinde düzensiz beslenme, çevremizdeki toksinler, uykusuzluk bu savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Yanlış beslenme, şeker, sigara (pasif içicilik de dahil), çevre ve hava kirliliği bu sistemin zayıflamasına neden olur. Bunun için doğru beslenme kurallarına uyulması gerekmektedir. Bunların yanında omega 3 yönünden zengin olan balık, haftada 1-2 kez, bol taze meyve ve taze sebze düzenli olarak sofralarda yer almalıdır. Ayrıca ıhlamur, zencefil, günlük tüketilmeye dikkat edilmelidir. Çocuklarda çok sık karşılaştığımız durumlardan birisi de televizyon ve bilgisayar karşısında uzun süre zaman geçirmeleri, yeterli dinlenememe ve uykusuzluktur. Hem bedensel hem de ruhsal yorgunluk, bağışıklık sistemini zayıflatır. Bunun için çocukları düzenli spor yapması için teşvik etmemiz gerekmektedir."
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