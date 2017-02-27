Çocukları dövdükten sonra kuyuya atan kadın hakkında karar

Kayseri'de eski kayın biraderinin 2 çocuğunu dövdükten sonra çuvala koyup kuyuya atan ve bir çocuğun ölümüne sebep olmak suçundan tutuklu yargılanan kadına, 10 yaşındaki erkek çocuğunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de eski kayın biraderinin 2 çocuğunu dövdükten sonra çuvala koyup kuyuya atan ve bir çocuğun ölümüne sebep olmak suçundan tutuklu yargılanan kadına, 10 yaşındaki erkek çocuğunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezası verildi.



BAKANLIK DA DAVAYA MÜDAHİL

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Rukiye T.(28) Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen 10 yaşındaki Mehmet Ali T.'nin babası Kamil T.(35), annesi Elif T.(28) ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil olarak duruşmaya katıldı.

Önceki celse akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık Rukiye T. (28)'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldiği öğrenildi.

Mahkemede karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Rukiye T., "Bir diyeceğim yok. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Bu yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.

Minik kız 'ölü taklidi ile kurtuldum' demişti

Kuyuya atıldıktan sonra yaralı kurtulan 7 yaşındaki E.T. ilk duruşmadaki pedagog eşliğindeki ifadesinde yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlatmıştı:

"Ağabeyim Mehmet Ali ile bakkaldan eve doğru gidiyorduk. O sanık kadın bizi çağırdı, evine girdik. Odaya girdik, bizim boynumuza ip bağladı, bize bağırdı. Ağabeyimin kafası sedire çarptı. Beni boğarken ben de ölü taklidi yaptım. Bize galiba uyuşturucu iğne vurdu. Ayrı ayrı çuvala koyup bizi kuyuya atmış. Ben çuvalda sürüklendiğimi hatırlıyorum."



SANIĞA EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 10 yaşındaki erkek çocuğunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar sonrası çocukların yakınları adliye koridorlarında gözyaşlarına boğuldu.



"BAKANLIK'TAN PSİKOLOJİK DESTEK İSTİYORUZ"

Çocukların babası Kamil T. ise duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan psikolojik destek istiyoruz. Çocuğumuz geri gelmeyecek ama bu karar acımızı bir nebze de olsa hafifletti. Küçük kızım halen psikolojik olarak düzelmedi. Ailece bu psikolojiden kurtulamadık" dedi.

15 Ağustos 2016 tarihinde Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rukiye T., eski eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu eltisinin çocukları olan Mehmet Ali ve E.T.'yi evinin bahçesine aldıktan sonra dövdü. İki kardeşi ayrı ayrı çuvala koyan Rukiye T., kardeşleri evin bahçesinde bulunan kuyuya attı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonrasında kuyuda bulunan kardeşlerden Mehmet Ali T. hayatını kaybetmiş, E.T. ise ağır yaralı olarak bulunmuştu. Olay sonrasında zanlı Rukiye T. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

(Şeref Kahraman / İHA)