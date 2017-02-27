Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çocukları dövdükten sonra kuyuya atan kadın hakkında karar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çocukları dövdükten sonra kuyuya atan kadın hakkında karar

Kayseri'de eski kayın biraderinin 2 çocuğunu dövdükten sonra çuvala koyup kuyuya atan ve bir çocuğun ölümüne sebep olmak suçundan tutuklu yargılanan kadına, 10 yaşındaki erkek çocuğunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de eski kayın biraderinin 2 çocuğunu dövdükten sonra çuvala koyup kuyuya atan ve bir çocuğun ölümüne sebep olmak suçundan tutuklu yargılanan kadına, 10 yaşındaki erkek çocuğunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezası verildi.

BAKANLIK DA DAVAYA MÜDAHİL
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Rukiye T.(28) Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen 10 yaşındaki Mehmet Ali T.'nin babası Kamil T.(35), annesi Elif T.(28) ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil olarak duruşmaya katıldı.
Önceki celse akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık Rukiye T. (28)'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldiği öğrenildi.
Mahkemede karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Rukiye T., "Bir diyeceğim yok. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Bu yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.
Minik kız 'ölü taklidi ile kurtuldum' demişti
Kuyuya atıldıktan sonra yaralı kurtulan 7 yaşındaki E.T. ilk duruşmadaki pedagog eşliğindeki ifadesinde yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlatmıştı:
"Ağabeyim Mehmet Ali ile bakkaldan eve doğru gidiyorduk. O sanık kadın bizi çağırdı, evine girdik. Odaya girdik, bizim boynumuza ip bağladı, bize bağırdı. Ağabeyimin kafası sedire çarptı. Beni boğarken ben de ölü taklidi yaptım. Bize galiba uyuşturucu iğne vurdu. Ayrı ayrı çuvala koyup bizi kuyuya atmış. Ben çuvalda sürüklendiğimi hatırlıyorum."

SANIĞA EN AĞIR CEZA VERİLDİ
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 10 yaşındaki erkek çocuğunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar sonrası çocukların yakınları adliye koridorlarında gözyaşlarına boğuldu.

"BAKANLIK'TAN PSİKOLOJİK DESTEK İSTİYORUZ"
Çocukların babası Kamil T. ise duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan psikolojik destek istiyoruz. Çocuğumuz geri gelmeyecek ama bu karar acımızı bir nebze de olsa hafifletti. Küçük kızım halen psikolojik olarak düzelmedi. Ailece bu psikolojiden kurtulamadık" dedi.
15 Ağustos 2016 tarihinde Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rukiye T., eski eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu eltisinin çocukları olan Mehmet Ali ve E.T.'yi evinin bahçesine aldıktan sonra dövdü. İki kardeşi ayrı ayrı çuvala koyan Rukiye T., kardeşleri evin bahçesinde bulunan kuyuya attı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonrasında kuyuda bulunan kardeşlerden Mehmet Ali T. hayatını kaybetmiş, E.T. ise ağır yaralı olarak bulunmuştu. Olay sonrasında zanlı Rukiye T. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
(Şeref Kahraman / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Av yasağı başladı
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Muslera rekor için sahaya
Muslera rekor için sahaya
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Av yasağı başladı
Av yasağı başladı
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
Köşk'te kritik görüşme
Köşk'te kritik görüşme
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English