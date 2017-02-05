05.02.2017 18:32 'Çocukları 'cadı geliyor, öcü geliyor' diyerek korkutan...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son 30 yıldır milletten korkuyor ve milletle ilgili ne varsa onu vesayet, güç odaklarına götürüyor. Ama ne yaparsa yapsın artık hani bak çocukları 'cadı geliyor, öcü geliyor' diyerek korkutan anlayışı millete yansıtmaya güçleri yetmeyecek' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son 30 yıldır milletten korkuyor ve milletle ilgili ne varsa onu vesayet, güç odaklarına götürüyor. Ama ne yaparsa yapsın artık hani bak çocukları 'cadı geliyor, öcü geliyor' diyerek korkutan anlayışı millete yansıtmaya güçleri yetmeyecek" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bursa 45'inci İl Danışma Meclisi toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun'un yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Burada partililere seslenen Bakan Müezzinoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son 30 yıldır milletten korkuyor ve milletle ilgili ne varsa onu vesayet, güç odaklarına götürüyor. Ama ne yaparsa yapsın artık 'hani bak çocukları cadı geliyor, öcü geliyor' diyerek korkutan anlayışı millete yansıtmaya güçleri yetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partili seçmen de dahil vizyonu CHP Genel Başkanından ve yönetiminden daha ileride. Dünyayı görüyor. AK Parti'nin yaptıklarını, milletin hedeflerini görüyor ve bu anlamda dünya ile yarışan bir Türkiye'nin onun için de bir kazanım olduğunu farkına varıyor. Dikkat ederseniz hep dedikodu, iftira ve sığ cümleler kuruyor" dedi.

Yolda gelirken arabada CHP Genel Başkanı'nı dinlediğini ifade eden Müezzinoğlu, "Diyor ki 'Yargı siyasallaşıyor, yargıç onun istediği kararı vermezse ertesi gün görevine son verilir.' Değerli arkadaşlar resmen yalan söylüyor. Anayasa Mahkemesine seçilmiş üyeleri 12 yıl görevin başından kimse alamaz. 12 yıldan önce bir farklı nedenle hak vaki oldu, onun yerine atama yapılacak, o atamada oraya yine 12 yıllığına gelecek" diye konuştu.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerine de değinen Müezzinoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 4 yıllığına 7 HSYK üyesini seçecek. Peki TBMM bu milletin milli iradesi değil mi? Bu 7 üyeyi TBMM seçecek, cumhurbaşkanı da 4 üyeyi seçecek. Daha önce seçilen HSYK üyeleri siyasi değiller miydi? Siyasi tercihleri yok muydu? Siyaseti bu kadar aşağılayan, siyasete bu kadar güvenmeyen ve milletin seçtiklerini de aşağılayan veya küçük gören bir anlayış ancak bu kadar sığ, ancak bu kadar seviyesiz olur" ifadelerini kullandı.

Yapılacak olan referandum hakkında da konuşan Müezzinoğlu, "CHP gençlere hayır dedirtmeye çalışıyor. 18 ve 25 yaşına kadar oy kullanan gençler kendi kendinizi inkar edemezsiniz. Kendi hak ve hukukunuzu reddedemezsiniz. Sizin hakkınız olana karşı hayır diyemezsiniz. Çünkü bakın bunların anlayışı dolayısıyla daha önce getirmek istediğimiz seçme hakkı ile birlikte seçilme hakkınız bu anayasa oylamasında var. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin oy var. Yani 18 ile 25 yaş arasında 10 milyon oy var. Bu 10 milyon oya CHP diyor ki 'Sen bana güven hayır' de. Çünkü senin belediye meclis üyesi, muhtar, belediye başkanı, milletvekili, bakan olmayı layık görmüyor" dedi.

(Burak Türker - Samet Doğru / İHA)

