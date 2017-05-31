Çocukları 5 yılın ardından dünyaya gelmişti

İzmir'in Bornova ilçesinde cinnet getirip ailesini öldürdükten sonra intihar eden baba Sami Ergu, eşi Serap Ergu ve 5 yaşındaki kızları Sena Ergu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde cinnet getirip ailesini öldürdükten sonra intihar eden baba Sami Ergu, eşi Serap Ergu ve 5 yaşındaki kızları Sena Ergu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Çamdibi 5107 Sokak'ta dün meydana gelen olayda Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan ve uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Sami Ergu (29) evde cinnet getirerek güvenlik görevlisi eşi Serap Ergu'yu (34) ve 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'yu bıçaklayarak öldürmüştü. Bornova Yunus Emre Camiinde ikindi namazını müteakip kılınana cenaze namazında, Serap Ergu ve 5 yaşındaki kızı Sena Ergu için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Serap Ergu'nun ailesi ve iş arkadaşları katıldı. Serap Ergu'nun babası Hasan Karahan, gözyaşları içinde ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük kız ve anne Ergu, Doğançay Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuklarına uğurlandı. Sami Ergu'nun cenazesi ise Mersinli Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınana cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, çiftin 5 yıl boyunca çocuklarının olmadığı, 5 yılın ardından kızları Sena Ergu'nun dünyaya geldiği öğrenildi.

(Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan - Ceren Atmaca /İHA)