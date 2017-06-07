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Çocuklardan çok anlamlı davranış
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Çocuklardan çok anlamlı davranış

Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu öğrencileri, yazdıkları şiirlerle bastıkları şiir kitabını satarak geliriyle de kanser tedavisi gören yaşıtlarına zeka oyuncakları aldı.

Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu öğrencileri, yazdıkları şiirlerle bastıkları şiir kitabını satarak geliriyle de kanser tedavisi gören yaşıtlarına zeka oyuncakları aldı.
Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İyiliğe var mısın?" projesi kapsamında 4-C sınıfı öğrencileri şiir kitabı çıkarttı. Basılan şiir kitabını da çevrelerine satarak gelir elde etti. Öğrenciler elde ettikleri gelirlerle de zeka oyunları alarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Hematoloji servisinde tedavi gören çocuklara hediye etti. Çocuklar Okul Müdürü Abdullah Emeksiz ile birlikte hastaneye gelerek tedavi gören yaşıtlarını da ziyaret ederek onlara moral verdi. Klinikte tedavi gören çocuklardan Ada Çıplak, arkadaşlarından gelen hediyelerle mutluluğunu gizleyemedi. Aldığın oyuncaklarla çok mutlu olduğunu belirten minik Ada, oyuncağını da kardeşi Kübranur ile paylaşacağını söyledi. Tedavi sırasında moralin çok önemli olduğunu söyleyen Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Hüseyin Güler, "Böyle aralıklı aktiviteler çocukların moralini yükseltecektir. Uzun süre hastanede yatmak zorunda kalıyorlar ve bir kaç yıl okuldan uzak kalıyorlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda iyi çalışmaları var. Çocukların derslerini evde tamamlama imkanı sağlıyorlar" dedi.
Okul Müdürü Abdullah Emeksiz ise öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Onların bu durumda morallerini yüksek tutmak, okuldan da uzaklaştırmamak amaçlanıyor. Onun için de çocuklarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(Aykut Yeniçağ /İHA)

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