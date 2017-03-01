Çocuklarda yüksek ateş durumunda ne yapılmalı ?

Uzman Dr. Mehmet Ali Kutsal, çocuklarda yüksek ateş durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Uzman Dr. Mehmet Ali Kutsal, çocuklarda yüksek ateş durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutsal, çocuklarda ateşin 39 derecenin üzerine çıkmasının alarm olduğunu belirterek, ailelerin bu durumda yapması gerekenler hakkında bilgi verdi. Çocuklarda çıkan ateşin farklılık gösterdiğinin altını çizen Dr. Kutsal, bazı çocukların 38 derece ateşi çıktığında gezer oynarken, bazı çocukların da halsiz duruma düştüğünü söyledi. Ateşin bir müdafaa mekanizması olduğunun altını çizen Dr. Kutsal, "Ateş, herhangi bir etkene karşı vücudun üstlendiği bir müdafaa mekanizmasıdır. Vücut ateşini yükselterek birtakım organizmaların vücuttan yok edilmesini sağlar. Ancak ateş belirli bir seviyenin üstüne çıktığında fayda yerine zarar vermeye başlar. Ateşin seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı çocuklar 38 derecede gezer oynarken, bazı çocuklar ise 38 derece ateşi çıktığında halsiz kalır. Asıl tehlikeli ateş ise, 39 derecenin üzerine çıkan ateşlerdir. Ateş birçok enfeksiyon hastalıklarda ilk görülen bulgulardan bir tanesidir. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılırlar; viral enfeksiyonlar, bir de bakteriyel enfeksiyonlar. Bunların tedavi şekilleri tamamen farklıdır" dedi.



"AİLELER DİKKATLİ OLMALI"

Ailelerin çocuklarını iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Dr. Mehmet Kutsal, "Ailelere belirtmek istediğimiz kulaktan duyma yöntemlerle ateşi düşürmeye çalışmasınlar. Gereksiz ilaçlar aileler tarafından bilinçsizce kullanılmaktadır. Bu durumda kullanılan antibiyotikler hastaya fayda verme yerine zarar verir. Bunda anne ve babanın yaklaşımı çok önemlidir. Çocuğun geçmişte herhangi bir havale geçirmemişse yaklaşım daha serinkanlıdır. Ama çocuk geçmişte havale geçirmiş ise ailelerin daha dikkatli olması gerekiyor. Ateş 36 buçuk 37 dereceye kadar normaldir. 37 buçuk derecenin üzerine çıktığında biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çocukların üstünü çıkarmak gibi ancak 37 buçuğun üzerine çıktığında buralarda ateş düşürücü vermek gerekiyor. Çocuğun üzerine yine inceltmek lazımdır. Çocuğu iyi takip etmek gerekiyor. Burada anne ve babanın iyi bir gözlemci olması gerekir. Eğer Ateş 39 derecenin üzerine çıkmışsa, artık alarm veriyordur. Eğer aileden biri ateşe bağlı havale geçirmiş ise, çocuğunun da geçirme ihtimali yüksektir. Böyle ailelerin çocuklarında ateş 39 derecenin üstüne çıkarsa, çok dikkatli olmaları gerekir. Ateşin bir an önce düşürmeleri, aynı zamanda 2 dereceden fazla ateşin düşürülmemesi gerekiyor. Çünkü çocuk şoka girebilir. Bu durumdan çocuğu ılık suyla yıkamak faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

(Lider Olgun / İHA)