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Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
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Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat

Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Karaçayır, 5 yaş altı çocuklarda görülen rota virüs enfeksiyonundan dünyada her yıl yaklaşık 110 milyon çocuğun etkilendiğini ve yaklaşık 500 bin çocuğun öldüğünü söyledi.

Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Karaçayır, 5 yaş altı çocuklarda görülen rota virüs enfeksiyonundan dünyada her yıl yaklaşık 110 milyon çocuğun etkilendiğini ve yaklaşık 500 bin çocuğun öldüğünü söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Karaçayır, rota virüs enfeksiyonun belirtileri, tedavisi ve korunmak için uygulanan aşı hakkında bilgi verdi. Rota virüs enfeksiyonunun 5 yaş altı çocuklarda ve sıklıkla kış aylarında ishal şeklinde seyrettiğini söyleyen Karaçayır, "Dünyada her yıl yaklaşık 110 milyon çocuk bu virüsün hedefi olmakta, yaklaşık 500 bin çocuk bu virüs sebebi ile ölmektedir. Amerika'da yapılan bir çalışmada ise yılda 3 milyon çocuğun bu virüsün hedefi olduğu, yaklaşık 20 ila 40 çocuğun bu virüs sebebiyle öldüğü saptanmıştır. Bu hastalık özellikle 3 ay ile 3 yaş arası çocuklarda ağır seyretmektedir. 3 ayın altındaki bebeklerde çok fazla görülmez. Bunun sebebinin ise anneden geçen antikorlar olduğu bilinmektedir" dedi.

Belirtileri ateş, kusma ve ishal

Hastalığın belirtilerinden söz eden Karaçayır, "Çocuk, rota virüsü ile karşılaştıktan 1 ya da 7 gün sonra belirtileri gösterebilir. Ateş ve kusma belirtileri olur. Ateş 40 dereceye kadar çıkabilir. Kusma ise miktar ve sayı olarak çok fazladır. Bu da çocuğu susuz bırakır. Daha sonra ishal başlar. Çok sulu ve aşırı miktarda bir ishal görülür" diye konuştu.

Tedavi yöntemi hakkında da bilgi veren Karaçayır, şunları söyledi:

"Rota virüs hastalığı tedavisinde damardan sıvı tedavisini tercih ederiz. Özellikle kusan ve ağızdan beslenemeyen, susuz kalan çocuklarda damardan serum tedavisi uygularız. Ek olarak su, elma suyu, ayran gibi gıdalarla da sıvı kaybı giderilmeye çalışılır. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik verilmez; antibiyotik kullanımı, ishalin artmasına sebep olabilir. Bu hastalıktan korunmak için el hijyeni çok önemlidir. Özellikle anneler, bebeklerin bezleri değiştirdikten sonra ellerini iyi yıkamalıdır. Rota virüsü enfeksiyonu olan çocuklar diğer çocuklardan uzak tutulmalıdır."

Rota aşısı yüzde 84 etkili

Bebeklere uygulanan rota virüs aşısının hastalığı büyük oranda engellediğini ifade eden Karaçayır, "Rota virüs aşısı rutin aşı takvimimizde yer almamaktadır. Ancak eczanelerden temin edilebilmektedir. Ağızdan verilen rota virüs aşısı, bebeklerde şiddetli enfeksiyonu önlemede yüzde 84 oranında, hafif orta şiddetli enfeksiyonu önlemede yüzde 74 oranında etkinlik sağlar. Bu aşının ilk dozu bebek 3. ayını doldurmadan, son doz ise 6. ayını doldurmadan önce yapılmalıdır" dedi.
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