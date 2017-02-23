Balzac, '' Goriot Baba '' da Rastignac'a şu soruyu sordurur; '' Paris'te otururken sadece düşünce yoluyla, kimsenin haberi olmadan Çin'deki yaşlı bir mandarini ( Avrupalıların Çin'deki bürokratik memurlara verdiği isim ) öldürerek büyük bir servete konacak olsan ne yapardın? '' Arkadaşı Bianchon, önce yarı şaka yarı ciddi yanıtlar verir. Rastignac'ın kararlı olduğunu görünce de, büyük İskender ve Napolyon ile süslediği küçük bir nutuk atar. Ardından da, ne olursa olsun Çinli mandarini öldürmeyi seçmeyeceğini söyler. Balzac vicdan der buna, Rousseau, Ahlak Yasasının en tepesine koyar.



Benim görüşüme gelirsek, vicdan kelimesini anlatacak örnek bu olmamalı. Kimsenin haberi olmadan yaşlı bir mandarini öldürüp servetine konmamayı seçmek de bir vicdan belirtisidir tabi, ancak, en ünlüsü olamaz. Zaten yapılmaması gereken bir seçimin önüne, mecbur olunmadığı halde yapılan bir iyiliği koymak gerekiyor. Usta gazeteci İlhami Işık'ın başlattığı kampanya bunun tam da en iyi örneği.



Varlıklı bir adam kendini iyi hissetmek için, servetini etkilemeyecek bir meblağı gözden çıkarabilir. Bu da onu hayırsever yapar. İlhami Işık'ın üstlendiği rol, hayırseverlikten bir adım daha ötedir. Varlıklı olmadığı halde, soğuk kış günlerinde küçük bedenlerini ısıtmayan bir kıyafetle okula gitmek zorunda kalan çocuklardan etkilendi o. Ayağına ayakkabı yerine poşet geçirmek zorunda kalan çocuklardan. Bu manzaraya dayanabilecek bir adam değildi. Bir şeyler yapması gerekiyordu ve '' Çocuklar Üşümesin '' adında bir kampanya başlattı.



Kampanya fikrinin ilk ortaya atıldığı zamanı hatırlıyorum. Nasıl bir organizasyon yapılacağı bile belli değildi. '' Bana birkaç gün müsaade edin '' demiş ve sonrasında nihayet düğmeye basmıştı. Kimler yer almamıştı ki; ünlü futbolculardan tutun da, iş adamlarına, Belediye Başkanlarına kadar yüreği sızlayan herkes cansiperane katılım gösterdi. Bugün, 70 binden fazla çocuğun giydirilip kuşandığına şahit olduk. Üstelik sayı her geçen gün daha da artıyor. Sadece mont ve bot ile de sınırlı değildi yardımlar. Muhtaç çocukların varlığı, son yılların en büyük filantropunu çıkarmıştı ortaya.



Adam Smith'in meşhur bir '' Görünmez el '' teorisi vardır. '' Toplumsal adaletin olmadığı durumlarda, kendi hazlarının peşinden koşan insanların arasından görünmez bir el çıkar '' demiştir, Adam Smith. İlhami Işık, bu görünmez elin ta kendisiydi. Belki de ileride ilk hatıraları olacak bir iyiliğe gülümseyerek yanıt veren minik yavruların İlhami amcasıydı o. Onun sayesinde sadece bedenleri değil, yürekleri de ısınmıştı. Geleceğin filantropları onlar olacak ve İlhami amcalarından bayrağı devralacaklardı.