Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Aydın Can Çiçek

Çocuklar Üşümesin

Balzac, '' Goriot Baba '' da Rastignac'a şu soruyu sordurur; '' Paris'te otururken sadece düşünce yoluyla, kimsenin haberi olmadan Çin'deki yaşlı bir mandarini ( Avrupalıların Çin'deki bürokratik memurlara verdiği isim ) öldürerek büyük bir servete konacak olsan ne yapardın? '' Arkadaşı Bianchon, önce yarı şaka yarı ciddi yanıtlar verir. Rastignac'ın kararlı olduğunu görünce de, büyük İskender ve Napolyon ile süslediği küçük bir nutuk atar. Ardından da, ne olursa olsun Çinli mandarini öldürmeyi seçmeyeceğini söyler. Balzac vicdan der buna, Rousseau, Ahlak Yasasının en tepesine koyar.

Benim görüşüme gelirsek, vicdan kelimesini anlatacak örnek bu olmamalı. Kimsenin haberi olmadan yaşlı bir mandarini öldürüp servetine konmamayı seçmek de bir vicdan belirtisidir tabi, ancak, en ünlüsü olamaz. Zaten yapılmaması gereken bir seçimin önüne, mecbur olunmadığı halde yapılan bir iyiliği koymak gerekiyor. Usta gazeteci İlhami Işık'ın başlattığı kampanya bunun tam da en iyi örneği.

Varlıklı bir adam kendini iyi hissetmek için, servetini etkilemeyecek bir meblağı gözden çıkarabilir. Bu da onu hayırsever yapar. İlhami Işık'ın üstlendiği rol, hayırseverlikten bir adım daha ötedir. Varlıklı olmadığı halde, soğuk kış günlerinde küçük bedenlerini ısıtmayan bir kıyafetle okula gitmek zorunda kalan çocuklardan etkilendi o. Ayağına ayakkabı yerine poşet geçirmek zorunda kalan çocuklardan. Bu manzaraya dayanabilecek bir adam değildi. Bir şeyler yapması gerekiyordu ve '' Çocuklar Üşümesin '' adında bir kampanya başlattı.

Kampanya fikrinin ilk ortaya atıldığı zamanı hatırlıyorum. Nasıl bir organizasyon yapılacağı bile belli değildi. '' Bana birkaç gün müsaade edin '' demiş ve sonrasında nihayet düğmeye basmıştı. Kimler yer almamıştı ki; ünlü futbolculardan tutun da, iş adamlarına, Belediye Başkanlarına kadar yüreği sızlayan herkes cansiperane katılım gösterdi. Bugün, 70 binden fazla çocuğun giydirilip kuşandığına şahit olduk. Üstelik sayı her geçen gün daha da artıyor. Sadece mont ve bot ile de sınırlı değildi yardımlar. Muhtaç çocukların varlığı, son yılların en büyük filantropunu çıkarmıştı ortaya.

Adam Smith'in meşhur bir '' Görünmez el '' teorisi vardır. '' Toplumsal adaletin olmadığı durumlarda, kendi hazlarının peşinden koşan insanların arasından görünmez bir el çıkar '' demiştir, Adam Smith. İlhami Işık, bu görünmez elin ta kendisiydi. Belki de ileride ilk hatıraları olacak bir iyiliğe gülümseyerek yanıt veren minik yavruların İlhami amcasıydı o. Onun sayesinde sadece bedenleri değil, yürekleri de ısınmıştı. Geleceğin filantropları onlar olacak ve İlhami amcalarından bayrağı devralacaklardı.

  YORUM YAP / YORUM OKU
AYDIN CAN ÇİÇEK DİĞER YAZILARI
23 ŞUB
2017
Çocuklar Üşümesin
20 ŞUB
2017
Roma'nın Kazları
18 ŞUB
2017
Enosis krizinin ardından
17 ŞUB
2017
Komplo pratikleri
16 ŞUB
2017
Mogherini çok haklı!
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakanlıktan 'kamuda performans sistemi' açıklaması
Bakanlıktan 'kamuda performans sistemi' açıklaması
16 ilde 28 kişiye FETÖ gözaltısı
16 ilde 28 kişiye FETÖ gözaltısı
Barisic sistemi değiştirecek mi ?
Barisic sistemi değiştirecek mi ?
3 ilde kaçak göçmen operasyonu: 496 kişi yakalandı
3 ilde kaçak göçmen operasyonu: 496 kişi yakalandı
Hükümlülerden cami temizliği
Hükümlülerden cami temizliği
İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına: Sakin olun
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına: Sakin olun
'Yeni sistemle milletin cebine giren para artacak'
'Yeni sistemle milletin cebine giren para artacak'
25 Aralık kumpas davasında 7 sanık için yakalama kararı
25 Aralık kumpas davasında 7 sanık için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarını kabul etti
Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarını kabul etti
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English