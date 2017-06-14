Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ve güneşli günlerin başlamasıyla beraber serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ve güneşli günlerin başlamasıyla beraber serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyor.

Termometrelerin nem oranını yüzde 59, hava sıcaklığını 27 dereceyi gösterdiği İnegöl'de, serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarına akın ediyor. Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye kulaç atıyor. Sıcakların hakim olduğu bugünlerde imkanı olanlar serinlemek için deniz veya havuzları tercih ederken, bunlara imkanı olmayan çocuklar ise süs havuzlarında tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

Sürücülerin sevinç çığlıklarını ilgiyle izlediği çocuklar, İnegöl Belediyesi tarafından yapılan süs havuzunun yanındaki "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır, havuzun suyu içilmez" yazılı uyarıya aldırış etmeden suya atlıyor, havuz kenarında uzanarak güneşlenmeyi de ihmal etmiyor. Çocuklar, elektrik kaçağı ihtimaline aldırış etmeden tehlikeye kulaç atmaya devam ediyorlar.

(Salih Bakıcı /İHA)