06.01.2017 14:02 Çocuklar kukla tiyatrosu ile eğlendi

Düzceli minikler Düzce belediyesi organizasyonu ile sahneye konan İbiş İş Başında adlı kukla oyununda eğlenceli zaman geçirdi. Gerze Belediyesi Kukla Tiyatrosu Topluluğu tarafından hazırlanan anasınıfı öğrencilerine yönelik oyun İbiş'in maceralarını konu alıyordu. Düzceli minikler Düzce belediyesi organizasyonu ile sahneye konan İbiş İş Başında adlı kukla oyununda eğlenceli zaman geçirdi. Gerze Belediyesi Kukla Tiyatrosu Topluluğu tarafından hazırlanan anasınıfı öğrencilerine yönelik oyun İbiş'in maceralarını konu alıyordu.



Geçmişten günümüze çocukların vazgeçemediği ilgi alanlarından bir tanesini de kuklalar oluşturmaktadır. Kuklalar üzerinde yapılan incelemeler kuklaların yalnız çocukları eğlendiren basit bir eğlence aracı olmadığını eğlendirirken eğittiğini yetişkinlerinde kuklalara, ilgi duyduklarını toplulukların duygu ve düşüncelerini dile getirdiği ve çağın sanat anlayışını, kültürel yapısını yansıttığını göstermektedir. Düzce Belediyesi tarafından planlanan oyun, çocuklarımızla bu kültürü paylaşmak amacı ile hazırlanmıştır.

