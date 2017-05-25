Çocuklar için toplanan etleri FETÖ'cüler kendi yemiş

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen imam, duruşmada bulunan sanıkların bazılarının çocuklar için toplanan etleri kendilerinin yediğini söyledi.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen imam, duruşmada bulunan sanıkların bazılarının çocuklar için toplanan etleri kendilerinin yediğini söyledi.

Eskişehir'de haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulundu. Tanık olarak duruşmaya katılan imam S.A., sanıklardan bazılarının FETÖ ile olan bağlantısını bildiğini söyledi. Şahin Ç.'nin FETÖ'ya mensup olduğunu belirten imam S.A., "Sanık Şahin Ç., 17-25 Aralık sürecinden sonra 'Benim yerimi kimse değiştiremez' gibi sözler söylüyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kazanması için çalıştı. Yaz aylarında Kur'an kurslarına gelen zeki çocukları cemaate yönlendiriyordu. Ayrıca öğrenciler için topladıkları etleri yediklerine şahit oldum. Bunun dışında örgüt için kurban topluyordu" dedi.

Bir diğer tanık Abdullah A. ise, sanık Cengiz D.'nin cemaatin Zaman Gazetesi'ne abone bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini aktararak, "Sanık D., Zaman gazetesine yılda 5 kişiyi abone etmek için uğraşıyordu. Eğer abone bulamazsa gazetelerin parasını kendisi ödemek zorunda kalıyordu" diye konuştu.

Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 6'sının tahliyesine, diğerlerinin ise mevcut hallerinin devamına hükmetti.

