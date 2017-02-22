Çocuklar için hastaneye oyun salonu yapıldı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesine çocuk doktorlarının girişimiyle 'çocuk oyun salonu' yapıldı. Çocuklar salonu çok sevdi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesine çocuk doktorlarının girişimiyle 'çocuk oyun salonu' yapıldı. Çocuklar salonu çok sevdi.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Meryem Berfu Yüceer'in girişimleri ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktorlar Banu Turhan, Nilgün Yalçıntaş ve Seda Erişen Karaca'nın destekleri ile çocuk servisine çocuk oyun salonu yapıldı. Bu sayede çocuklar hastanede hem tedavi görüyor hem de hoşça vakit geçiriyor.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Turhan, "Yeni Devlet Hastanemize taşındık burası da çocuk oyun salonumuz. Eski hastanemiz küçük bir hastaneydi. Burada servisimiz bayağı geniş. Bu nedenle buraya çocuk oyun odamızı kendi imkanlarımız ile yaptırdık. Düzce'nin yüzde 90 çocuk hastası Düzce Devlet Hastanesine geliyor. Çocukların anne ve babaları uzman doktor istiyorlar hem onun için hem de iyi bir hizmet aldıkları için burayı tercih ediyorlar. İnsanlar memnun kaldığı için direk buraya geliyorlar" dedi.



"ÇOCUKLARIN BİRAZ OLSUN OYNAYACAĞI BİR ORTAM OLMASI GEREKİYORDU"

Dr. Turhan çocukların bu salonda hoşça vakit geçirdiklerini belirterek, "Çocuklar biraz kendilerine geldiklerinde, iyileştikleri zaman hareketleniyorlar ve durmuyorlar. Anne babalar başa çıkamıyorlar. Çocukların biraz olsun oynayacağı bir ortam olması gerekiyordu ve buraya gelerek oyun oynuyorlar hoşça vakit geçiriyorlar. Burada oynadıktan sonra ise kendi odalarına gidiyorlar ve yatıyorlar" diye konuştu.

Doktorlar oyun salonun duvarlarını boyattılar içerisine aldıkları oturma grubu ve oyuncaklarla çocuklar vakit geçiriyorlar. Oyun salonuna alınacak olan oyuncaklar, kitaplar, boyama kitapları ve boyama kalemleri için hayırseverlerin de desteklerini bekliyor.

(Ali Osman Çatana - Ali Yıldız / İHA)