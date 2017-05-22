Çocuk Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Suriye'de yaşanan iç savaşın 6'ncı yılında 1 milyonu aşkın çocuk yetim kaldı. Bu yetimler, insan kaçakçılığı ve organ mafyası gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmanın yanı sıra, hak ettikleri sevgi ve şefkatten de mahrum.

Bu tehlikelerin ve tehditlerin farkında olan, yetim çocukların acılarını bir nebze olsun dindirmeye amaçlayan İHH ve donör kuruluşu RAF, 990 savaş mağduru yetim çocuğun başta barınma, eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, psikolojik yönden desteklenmesi amacıyla Reyhanlı'da dev bir "Çocuk Yaşam Merkezi" kurdu.

Merkez, yoğun katılımla hizmete girdi

Çocuk Yaşam Merkezi, yoğun katılımlı bir programla hizmete girdi. Açılışa Halep'te iki bacağını da kaybeden Abdülbasit ve Halep'in Sesi Bana Al-Abed de eşlik etti. Türkiye'den ve Katar'dan üst düzey katılımın olduğu programda yetimler hünerlerini sergiledi, yaşam merkezinde emeği geçenler ise kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Katar RAF İnsani Yardım Kuruluşu Başkanı Dr. Ayed El-Kahtani, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Başbakan Danışmanı Ömer Faruk Korkmaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Kaymakamı Tuncay Dursun, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Babacan, AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ve çok sayıda yetkili katıldı.

Müjdeyi Bülent Yıldırım verdi: Yetim Vakfı kuruldu

Program, Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı, tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Ardından İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Bülent Yıldırım, böyle bir yerin açılışında olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Yıldırım, şunları söyledi:

“Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan şanslı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yetimlerle uğraşmak bir nasip meselesidir. Çünkü yetimlerle uğraşmak günahlara kefaret oluyor. Suriye'deki savaşın başladığı günden itibaren mazlumlara desteklerini esirgemeyen Katarlı kuruluşlara ve özellikle Katar Emiri'ne teşekkür ediyorum.

Bugün beni memnun eden bir manzara da şudur: Mesele yetim olunca herkes bir arada olur. Bakın şuanda burada AK Parti'den, Başbakanlıktan ve Saadet Partisi'nden Temel ağabeyimiz var. Cumhurbaşkanımızın hepinize selamı var. Ramazan 15'te bu açılışı yapmamızı arzuladı. Biliyorsunuz o gün İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetim Günü olarak kutlanıyor. Ama o zaman da Katar Emiri katılamayacaktı. İnşallah gün geldiğinde her ikisi ile birlikte programımızı gerçekleştireceğiz.

Son olarak bir müjde vereyim. Yetim Vakfı kuruldu. Buranın eğitimini ve idari işlerini bu vakıf üstlenecek. Böylece ortak bir çalışma ile burayı işleteceğiz.”

“İHH tüm dünyada”

Katar RAF İnsani Yardım Kuruluşu Başkanı Dr. Ayed El-Kahtani ise “Burada bizlerle olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İHH'ya ve Başkanı Bülent Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü İHH sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çalışmalar yapıyor” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından misafirlerle ve yetimlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra ise sergi alanının ziyaret edilerek villalar gezildi ve yetim çocuklara hediyeler dağıtıldı.

2 katlı villalarda 18 çocuk barınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokolle 2 Temmuz 2015 tarihinde temeli atılan merkez, bir köy büyüklüğünde arazi üzerine inşa edildi. Yetim çocuklar için özel tasarlanan Çocuk Yaşam Merkezi sitesinde, erkekler için 35, kızlar için ise 20 villa tipi ev yapıldı. Her biri 350 metrekare ve 2 katlı villalar, 18 çocuğun kalacağı şekilde tasarlandı. Villaların üst katlarında yatak odaları, bakım elemanlarına ait oda, tuvalet ve duşlar bulunuyor. Alt katlarda ise mutfak, yemek odası, etüt odası, okuma odası, oyun odası, şadırvan ve tuvaletler bulunuyor.

Villalarda bulunan yemek odaları, yemek saatleri dışında çalışma odası olarak tasarlandı. Böylece her çocuk yemeğini yediği evde, hem sosyal faaliyetlere katılacak hem de ödevlerini yapabilecek.

Her şey düşünüldü

Sitenin içerisinde villaların yanı sıra idari hizmet binası, cami, ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim verecek 3 okul, büyük bir rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, toplantı-gösteri merkezi binası, açık ve kapalı spor salonu, sosyal tesis, personel lojmanı, misafir lojmanı, çocukların yeteneklerini gösterebilecekleri geniş bir kültür merkezi, aile görüş binası, çocuk parkları, ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesire alanları ve hayvanat bahçesi de yer alıyor.

Beklenen yararlar

Evlerinin olmaması sebebiyle sokakta, parklarda veya tanımadıkları kişilerle kalan çocuklara güvenli bir yuva sağlanacak.

Savaş sonucunda oluşan psikolojik sorunlar ve travmalar rehabilite edilecek.

Misyoner faaliyetlere maruz kalan yetimlere sahip çıkılacak.

Kötü niyetli örgüt ve mafya oluşumlarına karşı güvenli bir ortam temin edilecek. Çocuklar çok iyi bir eğitimci kadro ile eğitimlerini sürdürebilecekler.

Sosyal ve kültürel olarak ihtiyaç duydukları ortamlara sahip olacaklar.

Çocuklar geleceğe umutla bakacak, kendilerine ve dünyaya olan güvenleri sağlanacak.

Suriye ile Türkiye dostluğunun yetim çocuklar vesilesiyle sonraki nesillere aktarımını sağlanacak.