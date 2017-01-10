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Çocuk kaçırıp fidye istedi, film gibi operasyonla yakalandı
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Çocuk kaçırıp fidye istedi, film gibi operasyonla yakalandı

Adana'da bir çocuğu kaçırıp 150 bin lira fidye istediği ileri sürülen şahıs, yaşanan kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.

Adana'da bir çocuğu kaçırıp 150 bin lira fidye istediği ileri sürülen şahıs, yaşanan kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.
Olay, Sarıçam ilçesi Bayramlı Hacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman D.'nin kız kardeşi Süday D., bankada memur olan M.U. ve özel bir firmada yönetici olan İ.U.'nun evinde çocuklarına bakıcı olarak işe girdi. Süleyman D., kız kardeşini çalıştığı eve bırakırken aile ile de tanıştı. Bir süre sonra Süleyman D. borcu olduğunu söyleyerek aileden para istedi. Ancak aile para isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine bir plan yapan Süleyman D., bugün saat 11.30 sıralarında ailenin 10 yaşındaki oğlu K.U. okula giderken yanına gelip "Gel seni okula ben bırakayım" diyerek cipine bindirdi. Çocuğu kaçıran Süleyman D., anne M.U.'yu arayarak "Çocuğunuz bende, 150 bin lira getirmezseniz onu öldürürüm" dedi. Daha sonra baba İ.U.'yu arayan Süleyman D., "Çocuğun bende, 150 bin lira getirmezsen onu ölmüş bil. Polise haber verirsen çocuğunun ölüsünü bile bulamazsın. Seni tekrar arayacağım, o zaman vereceğim adrese parayı getir çocuğu al" diyerek telefonu kapattı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Baba, eşiyle görüştükten sonra Adana Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde çalışan deneyimli dedektiflerden bir özel ekip oluşturuldu. Zanlının kız kardeşi Süday D.'nin ifadesine başvurularak, şahsın kullandığı 01 SR 773 plakalı cipin bilgileri alındı. Polis Süday D.'den çocuğu götürebileceği yerleri de öğrenip harekete geçti. Polis her yerde zanlıyı ararken, kısa süre içinde 150 güvenlik kamerası incelendi. Akşam saatlerinde Sarıçam ilçesinde zanlının görüldüğü tespit edildi. Polis hemen kapama noktaları oluşturarak, zanlının araba ile gidebileceği bütün yerleri kapattı. Daha sonra da en son görüldüğü Bayram Hacılı Mahallesi'nde operasyon başlattı. Ciple kaçmaya çalışan zanlı ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Asayiş Şube Müdürünün bizzat yönettiği operasyonda etrafı dört koldan sarılıp çember daraltılarak durdurulan cipteki çocuk kurtarıldı. Zanlı ise kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğa psikolojik destek de temin edildi.

"150 BİN DEĞİL 1 MİLYON İSTEDİM"
Zanlı da bir süre sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Zanlı, basın mensuplarının "Çocuğu neden kaçırdın?" sorusuna, "Tehdit olayı falan herhangi bir şey yok. Tanıdığım biri, sadece gezdirdik. Çocuğu gezdirdim, sorabilirsiniz çocuğa. Kendi geldi, bende gezdirdim. Zorla falan getirmedim. 150 bin lira değil, yok, 1 milyon lira istedim. İşinize bakın, kimsenin çocuğunu kaçırmadım" diye yanıt verdi. Zanlı daha sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.
(Fatih Keçe İHA)
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