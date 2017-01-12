12.01.2017 15:57 Çocuk işçi büyüdü patron oldu

Batman'da yıllar önce, çocuk yaşta sokaklarda sakız satarak, aile geçimine katkıda bulunmaya çalışan Mehmet Önen, fabrika patronu oldu. Önen, hayallerinin peşinden koşarak kurduğu cips fabrikasıyla yurt dışına ihracat yapıyor. Batman'da yıllar önce, çocuk yaşta sokaklarda sakız satarak, aile geçimine katkıda bulunmaya çalışan Mehmet Önen, fabrika patronu oldu. Önen, hayallerinin peşinden koşarak kurduğu cips fabrikasıyla yurt dışına ihracat yapıyor.

Batmanlı Mehmet Önen (32), ailesine katkıda bulunmak amacıyla, ticaret hayatına 12 yaşında sokaklarda sakız satarak başladı. Bir taraftan da para biriktiren Önen, bir süre sonra bakkal dükkanı açtı. Önen, bununla da yetinmedi. Ticarette büyümeyi hedefleyen ve hayallerinin peşinden koşan Önen, çocuk işçiliğinden fabrika patronluğuna yükseldi. Memleketinde cips fabrikası kuran genç yatırımcı, Türkiye'deki illere ürün göndermenin yanı sıra yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. Marangozlar Sitesinde 580 metrekare alana kurulu fabrikasında 15 kişi istihdam eden ve 10 çeşit cips üreten Önen'in şimdiki hedefi "Aliko" adını verdiği mısır çerezi fabrikasının kapasitesinin arttırmak.

Çocuk yaşlarda Batman'ın sokak ve pazarlarında elde sakız ve çikolata satarak, ev ekonomisine katkı sağlamaya başladığını anlatan Önen, hayatı boyunca hep büyük işler yapmanın hayalini kurduğunu belirtti. Hep daha iyisi için çalıştığını ifade eden Önen, "Sakız satmaya başladığımda yerli üretim yapmanın, bölgeye ve Türk ekonomisine katkı sunmanın hayalini kuruyordum. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Tüm illere ürün satıyorum. Yurt dışında da şuanda Irak'a ürün gönderiyoruz. Günde bir tır, yani 25 bin paket ürün üretiyoruz" dedi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA)

