Çocuk doktoruna şantaj

Bursa'da arızalanan bilgisayarını tamir için bir firmaya veren doktorun içerisindeki görüntüler yüzünden 3 kişinin şantajına uğraması ile ilgili davada Yargıtay cezayı az buldu. 3 sanık yeniden yargılanacak.

Bursa'da arızalanan bilgisayarını tamir için bir firmaya veren doktorun içerisindeki görüntüler yüzünden 3 kişinin şantajına uğraması ile ilgili davada Yargıtay cezayı az buldu. 3 sanık yeniden yargılanacak.

Edinilen bilgiye göre, çocuk doktoru H.T., kadınlarla birlikte oldu. Bu anların görüntülerini bilgisayarında saklayan doktorun bilgisayarı bozuldu. H.T., bilgisayarını tamir için bir firmaya verdi. Tamir esnasında içindeki görüntüleri gören G.M., videoları başka bir yere alarak, tamir ettiği bilgisayarı doktora verdi. 2 yıl aradan sonra işten ayrılan G.M., olayı arkadaşı G.E. ve Z.S.'ye anlattı. Ellerindeki görüntüleri çoğaltan 3 arkadaş doktora şantaj yapmaya kalkıştı. Bunun üzerine H.T. polise müracaat etti. 3 arkadaş, 15 Haziran 2012 yılında gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanık hakkında 'şantaj' ve 'verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Verilen karar, sanık ve müşteki avukatları tarafından temyiz edildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezayı az bularak kararı bozdu. Sanıklar yeniden yargılanacak.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)