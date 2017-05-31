Çin'de güvenlik kameralarına yürekleri sızlatan bir görüntü yansıdı.
Çin'de güvenlik kameralarına yürekleri sızlatan bir görüntü yansıdı. Bir kadın, küçük çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı. Bir süre yol kenarında çaresizce bekleyen ve çevresini izleyen minik çocuk, ardından emekleyip yürekleri ağızlara getirdi. Getirdi, zira yoldan araçlar geçiyordu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, küçük çocuğu kurtardı ve kontrol için hastaneye götürdü. Güvenlik güçleri çocuğu bırakan kadının da peşine düştü.
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