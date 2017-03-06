Çocuğunu göremeyince yangın merdivenine çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocuğunu göremediği gerekçesiyle belediye binasının yangın merdiveninin tepesine çıkan şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocuğunu göremediği gerekçesiyle belediye binasının yangın merdiveninin tepesine çıkan şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Belediye binasının yangın merdivenine tırmanan Ümit B. isimli şahıs, çocuğunu göremediğini söyleyerek feryat etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meraklı vatandaşlar da olayı cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı. Polisin çabaları sonucu ikna edilen Ümit B., bulunduğu yerden indirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(Yasin Erdem /İHA)