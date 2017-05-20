Çocuğunu göremeyince dehşet saçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çocuğunun kendisine gösterilmemesine sinirlenen şahıs, tartıştığı yasak aşkının kocasını silahla yaraladıktan sonra otomobiliyle ezdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çocuğunun kendisine gösterilmemesine sinirlenen şahıs, tartıştığı yasak aşkının kocasını silahla yaraladıktan sonra otomobiliyle ezdi.

Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi 620 Sokakta meydana geldi. İddialara göre Erkan T. (44) daha önce yasak aşk yaşadığı M.H'den olan 2,5 yaşındaki çocuğunu almak için 2 gün önce M.H'nin kocası Cemil H. (61) ile birlikte yaşadığı eve geldi. Erkan T., burada çocuğunu göstermek istemediği için Cemil H. ile tartıştı. Daha sonra evine giden Erkan T., akşam saatlerinde sokakta karşılaştığı Cemil H.'yi kullandığı araçtan indirip silahla üzerine ateş etti. Öfkesi dinmeyen Erkan T., yerde kanlar içerisinde yatan adamın ayaklarını ezerek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan adam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Erkan T., polis ekiplerince Serçeköy Mahallesinde yakalandı.

(Mehmet Barlas/İHA)