Çocuğunu denize atmaya böyle götürmüş

İstanbul'da 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K.'nın o geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma K.'nın bebeğini denize atmadan hemen önce sahile doğru yürüdüğü görülüyor.
İstanbul'da 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K.'nın o geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma K.'nın bebeğini denize atmadan hemen önce sahile doğru yürüdüğü görülüyor. Fatih Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K.'nın güvenlik kameralarına takılan görüntüsü ortaya çıktı. Bebeğini denize attığı gece güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Fatma K. kucağında bebeğiyle yürüyor. Görüntülerde, kadının bebeğini denize atmadan hemen önceki yürüme anları görülüyor. (Mehmet Altunışık / İHA)
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