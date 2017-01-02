Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çocuğuna daha fazla sarılabilmek için yardım bekliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çocuğuna daha fazla sarılabilmek için yardım bekliyor

Bursa'da henüz 20 aylık çocuğu olan genç baba, akciğer kanserini yenebilmesi için gerekli olan ilacı alabilmesi için yardım bekliyor.

Bursa'da henüz 20 aylık çocuğu olan genç baba, akciğer kanserini yenebilmesi için gerekli olan ilacı alabilmesi için yardım bekliyor.
Akciğer kanserine yakalandıktan kısa süre sonra kanserin kemiklere ve beyne sıçraması sonucu zor bir hayata başlayan 29 yaşındaki Mustafa Aymergen tedavi için gerekli olan, ABD'de akciğer kanserinde yapılan testlerde yüzde kırk başarı sağlayan ilacı almak için yardım istedi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle'de eşi Nazlı Aymergen ve 20 aylık bebeği Poyraz ile beraber yaşayan Mustafa Aymergen, Haziran ayında göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanserine yakalandığını öğrendiği günden beri zorlu bir tedavi sürecine girdi. Tedavi olabilmek için girdiği kemoterapiyi vücut reddedince kanser kısa sürede kemiklere ve beyne sıçrayarak Mustafa Aymergen'in tüm vücudunu sardı.
Amerika'da araştırmalar yapan bir şirket akciğer kanserini yenebilmek için bir ilaç geliştirdi. İlaç yapılan testlerde yüzde 40 gibi ciddi bir başarı elde edince Amerikan İlaç ve Gıda Kurumu (FDA) tarafından onaylanarak kısa sürede birçok hastanın ulaşmasına imkan sağladı. Aynı şekilde ilaç kısa sürede Avrupa ülkelerinde de onaylanarak akciğer kanseri hastalara umut olmaya başladı. Fakat Türkiye'de ilaç henüz onaylanmadığı için Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından hastalara temin edilemiyor.

"O KADAR VAKTİM YOK"
Akciğer kanseriyle, 20 aylık Poyraz bebekten güç alarak savaşan Aymergen, "6 ay önce akciğer kanseri olduğum ortaya çıktı. Kemoterapiye başladım fakat vücut genç olduğu için tedaviyi reddetti. Hastalığım iyice ilerleyerek beynime ve belime sıçradı. Özel bir hastanede beynimden ameliyat oldum. Akciğer kanseri için tek umut 'O......' diye bir ilaç varmış, bunu doktorum söyledi. Tek umudumuz olan bu ilacı çok pahalı olduğu için alamıyoruz, hasta olduğum için çalışamıyorum aylardır. Sağlık Bakanlığı ilaç henüz ruhsat alamadığı için bize temin edemiyor. Ruhsat alınması belki bir yılı bulur. Benim o kadar vaktim yok, en kısa sürede o ilaca ulaşmam lazım" diye konuştu.

"ŞİFA DAĞITIYORDU, ŞİMDİ ŞİFA BEKLİYOR"
5 yıl önce evlendiği eşinin ilaç alamadığı için, 6 ayda gözlerinin önünde erimesine mani olamayan 21 yaşındaki Nazli Aymergen, "Çok güzel giden bir evliliğimiz vardı, 6 ay önce gelen bu hastalıkla beraber tüm güzel şeylerimiz bitti. Eşim eczacıydı, insanlara şifa dağıtıyordu şimdi ise şifa bekliyor. Her şey güzel giderken Haziran ayında göğüs ağrısından dolayı hastaneye gittik sonra orada teşhis konuldu. Ameliyat şansı vardı, doktorlarımız "kemoterapiyle küçültelim" dediler fakat vücudu reddetti. Bir doktorumuz immunoterapi adı verilen tedavi yönteminde kullanılan O...... isimli ilacı önerdi. Tedaviyi en az 3 ay görmesi gerekiyor ve ilacın maliyeti en az 90 bin lira, bizim bu parayı karşılamamız mümkün değil. Benim eşim çok güler yüzlü, neşeli birisiydi, bize yardım edilirse tekrar o haline dönebilir. Eşimin beyin kemiğinde, bel kemiğinde, kalça kemiğinde ve lenf bezlerinde de kanser var artık. Bizim için tek umut bu ilaç, şansımız yüzde 1 bile olsa bunu denememiz lazım. Eşimin yaşı daha çok genç" diye konuştu.
20 aylık bebeği Poyraz'ı, bulduğu her fırsatta sevmeye çalışan, kanser hastası Mustafa Aymergen için ilaçsız geçen her gün, ümitler biraz daha azalıyor.
(Yusuf Ali Arslan / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başkan Uyar'dan yeni yılda anlamlı ziyaret
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
Terör saldırısında ölen Lübnanlı eşini son kez görmek istedi
Kilis'te intihar
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tahta beşikler artık sallanmıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yaralı görgü tanığı: Sağ olan herkesin kafasına sıktılar!
Yaralı görgü tanığı: Sağ olan herkesin kafasına sıktılar!
Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı
Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına yeni uyarı!
ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına yeni uyarı!
Reina terör saldırısı: 39 ölü / İstanbul’daki saldırıda ölenlerin isimleri bekleniyor
Reina terör saldırısı: 39 ölü / İstanbul’daki saldırıda ölenlerin isimleri bekleniyor
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başkan Uyar'dan yeni yılda anlamlı ziyaret
Başkan Uyar'dan yeni yılda anlamlı ziyaret
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
Terör saldırısında ölen Lübnanlı eşini son kez görmek istedi
Terör saldırısında ölen Lübnanlı eşini son kez görmek istedi
Kilis'te intihar
Kilis'te intihar
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tahta beşikler artık sallanmıyor
Tahta beşikler artık sallanmıyor
Koçarlı DEKE toplantılarına dağ köylerinde devam ediyor
Koçarlı DEKE toplantılarına dağ köylerinde devam ediyor
Burdur'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
Burdur'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
Adli Tıp önünde acı bekleyiş
Adli Tıp önünde acı bekleyiş
Bellerindeki iple çatılarda kar temizliyorlar
Bellerindeki iple çatılarda kar temizliyorlar
İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English