02.01.2017 10:15 Çocuğuna daha fazla sarılabilmek için yardım bekliyor

Bursa'da henüz 20 aylık çocuğu olan genç baba, akciğer kanserini yenebilmesi için gerekli olan ilacı alabilmesi için yardım bekliyor. Bursa'da henüz 20 aylık çocuğu olan genç baba, akciğer kanserini yenebilmesi için gerekli olan ilacı alabilmesi için yardım bekliyor.

Akciğer kanserine yakalandıktan kısa süre sonra kanserin kemiklere ve beyne sıçraması sonucu zor bir hayata başlayan 29 yaşındaki Mustafa Aymergen tedavi için gerekli olan, ABD'de akciğer kanserinde yapılan testlerde yüzde kırk başarı sağlayan ilacı almak için yardım istedi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle'de eşi Nazlı Aymergen ve 20 aylık bebeği Poyraz ile beraber yaşayan Mustafa Aymergen, Haziran ayında göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanserine yakalandığını öğrendiği günden beri zorlu bir tedavi sürecine girdi. Tedavi olabilmek için girdiği kemoterapiyi vücut reddedince kanser kısa sürede kemiklere ve beyne sıçrayarak Mustafa Aymergen'in tüm vücudunu sardı.

Amerika'da araştırmalar yapan bir şirket akciğer kanserini yenebilmek için bir ilaç geliştirdi. İlaç yapılan testlerde yüzde 40 gibi ciddi bir başarı elde edince Amerikan İlaç ve Gıda Kurumu (FDA) tarafından onaylanarak kısa sürede birçok hastanın ulaşmasına imkan sağladı. Aynı şekilde ilaç kısa sürede Avrupa ülkelerinde de onaylanarak akciğer kanseri hastalara umut olmaya başladı. Fakat Türkiye'de ilaç henüz onaylanmadığı için Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından hastalara temin edilemiyor.



"O KADAR VAKTİM YOK"

Akciğer kanseriyle, 20 aylık Poyraz bebekten güç alarak savaşan Aymergen, "6 ay önce akciğer kanseri olduğum ortaya çıktı. Kemoterapiye başladım fakat vücut genç olduğu için tedaviyi reddetti. Hastalığım iyice ilerleyerek beynime ve belime sıçradı. Özel bir hastanede beynimden ameliyat oldum. Akciğer kanseri için tek umut 'O......' diye bir ilaç varmış, bunu doktorum söyledi. Tek umudumuz olan bu ilacı çok pahalı olduğu için alamıyoruz, hasta olduğum için çalışamıyorum aylardır. Sağlık Bakanlığı ilaç henüz ruhsat alamadığı için bize temin edemiyor. Ruhsat alınması belki bir yılı bulur. Benim o kadar vaktim yok, en kısa sürede o ilaca ulaşmam lazım" diye konuştu.



"ŞİFA DAĞITIYORDU, ŞİMDİ ŞİFA BEKLİYOR"

5 yıl önce evlendiği eşinin ilaç alamadığı için, 6 ayda gözlerinin önünde erimesine mani olamayan 21 yaşındaki Nazli Aymergen, "Çok güzel giden bir evliliğimiz vardı, 6 ay önce gelen bu hastalıkla beraber tüm güzel şeylerimiz bitti. Eşim eczacıydı, insanlara şifa dağıtıyordu şimdi ise şifa bekliyor. Her şey güzel giderken Haziran ayında göğüs ağrısından dolayı hastaneye gittik sonra orada teşhis konuldu. Ameliyat şansı vardı, doktorlarımız "kemoterapiyle küçültelim" dediler fakat vücudu reddetti. Bir doktorumuz immunoterapi adı verilen tedavi yönteminde kullanılan O...... isimli ilacı önerdi. Tedaviyi en az 3 ay görmesi gerekiyor ve ilacın maliyeti en az 90 bin lira, bizim bu parayı karşılamamız mümkün değil. Benim eşim çok güler yüzlü, neşeli birisiydi, bize yardım edilirse tekrar o haline dönebilir. Eşimin beyin kemiğinde, bel kemiğinde, kalça kemiğinde ve lenf bezlerinde de kanser var artık. Bizim için tek umut bu ilaç, şansımız yüzde 1 bile olsa bunu denememiz lazım. Eşimin yaşı daha çok genç" diye konuştu.

20 aylık bebeği Poyraz'ı, bulduğu her fırsatta sevmeye çalışan, kanser hastası Mustafa Aymergen için ilaçsız geçen her gün, ümitler biraz daha azalıyor.

(Yusuf Ali Arslan / İHA)