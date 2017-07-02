Dikkatsiz sürücü çocuğu böyle ezdi.

Dikkatsiz sürücü çocuğu böyle ezdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, benzin istasyonunda bir çocuğun yerde oturduğu görülüyor. Bu sırada dikkatsiz sürücü küçük çocuğu fark etmeyerek eziyor. Otomobilin altında kalan talihsiz çocuk çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıyor.

