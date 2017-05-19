Çobandan kuzu ölümlerini azaltan yöntem

Bursalı çoban, yeni doğan kuzulardaki ölümleri önlemek için ilginç bir yol boldu. Çoban, annelerinden aldığı kanı kuzulara enjekte ederek ölümleri azalttı.

Bursalı çoban, yeni doğan kuzulardaki ölümleri önlemek için ilginç bir yol boldu. Çoban, annelerinden aldığı kanı kuzulara enjekte ederek ölümleri azalttı.

Yeni doğan kuzuların yüzde 30'unun hastalıklardan dolayı telef olmasına çare arayan çoban Nevzat Titiz, bunun için ülke ülke gezdi. Titiz, Almanya'da öğrendiği bir formülle ülkemizdeki kuzu ölümlerini azaltmayı başardı. Doğum yapan koyunun hastalık ve mikroplara karşı bağışıklık kazanmış kanını boynundan enjektör vasıtasıyla alan Titiz, bu kanı yavruya zerk ediyor. Bu sayede annenin mikroba ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmış kanı kuzunun kanına 7 saat içinde karışıyor. Kan, kuzuya hastalıklara karşı bağışıklık kazandırıyor. Bu sayede kuzu ölümleri yüzde 30'dan yüzde 2'lere geriledi.

Yenişehir ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağlayan 25 yaşındaki Nevzat Titiz, hayatını koyunlara adadığını söyledi. Titiz, "Yeni doğan kuzulardaki ölümlerin önüne geçemeyince, yurt dışına giderek araştırmalar yapmaya başladım. Almanya'da bir hayvan kliniğinin yavru kuzulara anne kanı enjekte ederek hayatta kalmalarını sağladığını duydum. Bunu öğrenmek için Almanya'ya gittim. 13 günlük eğitimin sonunda öğrendiğim tekniği Bursa'da uygulamaya başladım. Kuzu ölümleri azaldı" dedi.

(Burak Türker - İdris Altun / İHA)