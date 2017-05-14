Denizli'de, birçok ilden katılan yaklaşık 300 köpeğin katılımıyla ilk kez düzenlenen 'Türk Çoban Köpekleri Irk Güzellik Yarışması' yoğun ilgi gördü.

Denizli'de, birçok ilden katılan yaklaşık 300 köpeğin katılımıyla ilk kez düzenlenen 'Türk Çoban Köpekleri Irk Güzellik Yarışması' yoğun ilgi gördü.

Denizli'de, Yörük Çoban Köpekleri Irk Derneği tarafından Türk Çoban Köpekleri Güzellik yarışması düzenlendi. Denizli Atlı Spor Kulübü Tesislerinde düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 300 köpek katıldı. Milli değerlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen yarışmada aynı zamanda çoban köpekleri ırkının devamını sağlayarak, geleceğe aktarılması hedefleniyor. Yapılan folklor gösterilerinin ardından 4 kategoriden oluşan yarışma başladı. Çobanlar köpeklerinin birinci olması için tek jüri üyelerinin önünden geçip, beğeniye sundu. Köpeklere meraklı vatandaşlar ise kendilerine ayrılan bölümden köpeklerin podyum geçişlerini meraklı bakışlar arasında izledi. Yarışmayı izlemeye gençlerin yanı sıra, kadınlar ve çocuklar da katıldı. yarışmanın yapıldığı alanın etrafına Yörük çadırları kuruldu, havanın sıcak olmasıyla bazı vatandaşlar çadıra geçerek serinlemeye çalıştı.

Birbirinden büyük ve çeşitli köpekleri sahipleri, zaman zaman zapt etmekte zorlanırken, bazı köpekleri ise güçlü olmaları nedeniyle iki kişi tutmaya çalıştı.

Yarışmada, jüri üyeleri zaman zaman köpekleri yerinde bekleterek, tek tek inceledi, dişlerine baktı. Yarışmaya katılan tüm köpeklere madalya verildi. Yarışmalarının ardından dereceye girenlere kupaları verildi.

Yarışma hakkında bilgi veren Yörük Çoban Köpekleri Irk Derneği yönetim kurulu üyesi Çetin Türkoğlu, "Bu yıl Türk Çoban Köpekleri Irk Güzellik yarışmasını ilk defa düzenledik. Bundan sonra Ankara, İstanbul, İzmir veya başka şehirlerde de faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu köpeklerin en büyük özelliği ata mirası dediğimiz köpekler ve yıllardır bu coğrafyada yaşayan yerli köpek ırklarındandır. Bizim bu yerli servet dediğimiz bu köpeklere sahip çıkmalıyız. Burada düzenlenen yarışma 4 kategoride düzenleniyor. Burada düzenlenen yarışmada, Kangal, Malaklı, Anadolu çoban ve Yörük Çoban adı altında 4 grup halinde yarış oluyor. Bu yarışmada, dişiler, erkekler, yavrular ve veterenler olmak üzere bölümlere ayırdık. Türkiye'nin birçok ilinden, birçok yerinden gelen dostlarımız var. Yaklaşık 250-300 civarı gibi köpeğimiz yer alıyor. Katılım baya fazla, bu sıcakta gelen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Uşak'tan katıldığını belirten 12 yaşındaki Caner Kaya, yarışmayı çok sevdiğini ve abisiyle birlikte katıldığını söyledi.

Yarışmaya İzmir Urla'dan katılan köpek yetiştiricisi Gülden Türkoğlu, 30'un üzerinde köpeklerinin olduğunu belirtti. Eşiyle birlikte köpek yetiştirmek için İzmir Urla'ya yerleştiklerini belirten Türkoğlu, eş dostu ve akrabaları için köpek üretimlerini yaptıklarını kaydetti. Korumada kullanılan 'davar' cinsi köpek yetiştirdiklerini dile getiren Türkoğlu, bunların milli bir servet olduğunu söyledi.

Denizli'nin Güney ilçesinde yarışmaya katılan Emrah Şablak, Yörük çoban köpeğinin 9 aylık ve kendi kategorisinde yarışmada birinci geldiğini kaydetti. "Koyun güder, inek güder hep dağlarda yaşar. İsmi baba Şükrü, bazen agresif, bazen sinirli olur. Sürüye hiçbir şey sokmaz. Korur kollar, koyununu korur, çobanını korur, sahibini korur, her yere ayak uydurur. Yarışmadan birinci çıkmayı bekliyordum, çünkü babası da sağlam, ırkı da sağlamdır" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu/İHA)