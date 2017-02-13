13.02.2017 17:29 Çoban kayak hocasının hedefi şampiyonlar yetiştirmek

Isparta'nın Çobanisa Köyünde çocukluğundan bu yana çobanlık yapan Emrah Perçemkaya, 15 yaşında başladığı kayak sporunda ilerleyerek kayak antrenörlüğüne kadar yükseldi. Isparta'nın Çobanisa Köyünde çocukluğundan bu yana çobanlık yapan Emrah Perçemkaya, 15 yaşında başladığı kayak sporunda ilerleyerek kayak antrenörlüğüne kadar yükseldi.

Çobanisa Köyü'nde yaşayan 30 yaşındaki Emrah Perçemkaya, hem çobanlık, hem de Davraz Kayak Merkezi'nde kayak antrenörlüğü yapıyor. Perçemkaya, her gün ahıra inerek koyunlarına yem veriyor, ardından otlatmak için sürüyor.



ÇOBANLIK BABA MESLEĞİ

Çobanlığın baba mesleği olduğunu belirten Perçemkaya, "Çobanisa Köyü'nde yaşıyorum. Bu köyün adı çobanlıktan geliyor. Davraz turizmine açılmadan önce köyde çobanlık mesleği yaygındı ancak turizmle birlikte köy halkı alternatif işlere yöneldi. Şu anda çobanlık mesleği yarı yarıya azaldı. Çobanlık Peygamberimizin mesleği. Bu işi seviyorum. Sonuçta ekmek parası. Çobanlık zor bir meslek olduğu için kimse uğraşmak istemiyor" dedi.



EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Perçemkaya'nın eşi Sevgi Perçemkaya da "Eşimin hem çobanlık yapması hem de kayak antrenörü olması güzel bir duygu. Çocuklarımın da onun gibi kayak sporuyla uğraşmalarını istiyorum. Zaten çocuklarımıza da öğretiyor. 8 yaşında bir kızım var o da şu anda kayak öğreniyor. Eşimin Davraz'da çocukları yetiştirip şampiyonlar çıkarmasını istiyorum" diye konuştu.



GELECEĞİN KAYAKÇILARINI YETİŞTİRİYOR

Emrah Perçemkaya, koyunlarını sürdükten sonra ikinci mesleği olan kayak antrenörlüğü için yola çıkıyor. Önce yol üzerinde bulunan kayak merkezine giderek ekipmanlarını alıyor daha sonra teleferikle zirveye çıkarak antrenman yapıyor. Davraz Kayak merkezinde onu bekleyen öğrencilere snowboard ile kaymayı öğreten Perçemkaya, snowboard üzerinde nasıl dengede duracaklarını, özel snowboard ayakkabılarını nasıl bağlayacaklarını tek tek anlatıyor. 15 yaşından bu yana kayak yaptığını anlatan Perçemkaya, "Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kurslara katılarak kayak eğitimi aldım. Kayağı geliştirdikten sonra baktım adrenalin gerekli o yüzde snowboarda yöneldim. Hem snowboard yapıyor hem eğitim veriyorum. Hem çobanlık yapıyor hem de kışın Davraz'da eğitim veriyoruz. Şu anda board sporu hem benim hem köyüm için alternatif bir iş imkanı. Çobanlık mesleğimi de inkar etmiyorum neyse o" dedi. Kendisi gibi köyden gelen çocuklara kayak sporunu öğretmek için yardımcı olduklarını kaydeden Perçemkaya, "Şu anda 15'e yakın çocuğumuz var. Bunu geliştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda kulüplerimiz var. İleriki zamanlarda Davraz'dan şampiyonalara sporcularımızı göndermeyi düşünüyoruz. 8 yaşındaki kızımı iki senedir snowboardda yetiştiriyorum. Hedefim milli takıma gitmesini sağlamak ve uluslararası düzeyde yarışmasını istiyorum" diye konuştu. Kayak öğrencisi Beyza Yazıcı ise, "Çobanlık da güzel bir meslek ama kayak da güzel bir iş. İkisin de yapabiliyorsa çok iyi. Kendisine bana kayak öğrettiği için teşekkür ediyorum" dedi

(Ferhat Kaya/İHA)

