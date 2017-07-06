Clichy yarın imzalıyor

Medipol Başakşehir, prensip anlaşmasına vardığı Gael Clichy ile yarın resmi sözleşme imzalayacak.
Medipol Başakşehir, prensip anlaşmasına vardığı Gael Clichy ile yarın resmi sözleşme imzalayacak. Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerine devam ediyor. Şu ana kadar Chedjou, Tunay Torun ve Eljero Elia'ya imza attıran turuncu-lacivertliler, Fransız sol bek Gael Clichy ile de yarın sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz günlerde son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a gelen Clichy için yarın saat 14.00'te Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla bir imza töreni düzenlenecek.
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