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Cizreli Mehmet'in hayali gerçek oldu
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Cizreli Mehmet'in hayali gerçek oldu

Ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye 'Rockabye' şarkısında sosyal medya üzerinden eşlik ettiği video ile gündem olan Cizreli Mehmet Ali Şulan, İstanbul'da konser veren İngiliz şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı.

Ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye "Rockabye" şarkısında sosyal medya üzerinden eşlik ettiği video ile gündem olan Cizreli Mehmet Ali Şulan, İstanbul'da konser veren İngiliz şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye "Rockabye" şarkısında eşlik ettiği video ile gündem olmuştu. Bir sosyal medya programı aracılığıyla gerçekleşen düetin ardından İngiliz şarkıcı Anne Marie konser vermek için İstanbul'a geldi. 9 Eylül Cumartesi akşamı Babylon Soundgarden'da sahne alan Anne Marie, konserine Cizreli Mehmet Ali Şulan'ı da davet etti.
İngiliz şarkıcı Marie, kendisinin daveti üzerine konsere gelen Cizreli Şulan'ı sahneye davet ederek "Rockabye" isimli şarkıyı birlikte söyledi.
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