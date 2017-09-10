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Cizreli Mehmet: Gerçekten bir hayal gibiydi
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Cizreli Mehmet: Gerçekten bir hayal gibiydi

Sosyal medyada Anne Marie ile yaptığı düetle gündeme gelen Cizreli Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcının İstanbul'daki konserinde sahneye çıktı. Anne Marie'yle aynı sahneyi paylaşan Cizreli Mehmet, 'Gerçekten bir hayal gibiydi' dedi.

Sosyal medyada Anne Marie ile yaptığı düetle gündeme gelen Cizreli Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcının İstanbul'daki konserinde sahneye çıktı. Anne Marie'yle aynı sahneyi paylaşan Cizreli Mehmet, "Gerçekten bir hayal gibiydi" dedi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye "Rockabye" şarkısında eşlik ettiği video ile gündem olmuştu. Bir sosyal medya programı aracılığıyla gerçekleşen düetin ardından İngiliz şarkıcı Anne Marie, İstanbul'da verdiği konsere Cizreli Mehmet'i de davet etti. Daha sonra, İngiliz şarkıcı Anne Marie, Cizreli Şulan'ı sahneye davet ederek "Rockabye" isimli şarkıyı birlikte seslendirdi.
Anne Marie'ye ile sahne aldığı için "Gerçekten bir hayal gibiydi" diyen Cizreli Mehmet Ali Şulan, yaşananları anlattı.

"ARKADAŞLARA ŞAKA OLSUN NİYETİYLE PAYLAŞTIM"
Cizreli Mehmet Ali Şulan yaşadığı duyguları anlatarak, "Mart ayında ben düet yapmıştım. Bir programda. Arkadaşlara şaka olsun niyetine ben paylaştım. Gerçekten elden ele dolaştı. Bugünlere kadar geldi. Hala daha sürüyor. Bu canlı düete neden oldu. Konserde canlı düet yaptık birlikte. Davet etti. Ben bilmiyordum. Ben iki gündür internete girmiyordum. Sahte hesaplar bana mesaj attı. 'Seni çağırıyor. Düet yapmak istiyor. Gelmek istiyor musun?' diye. Bende evet dedim. Baktım gerçek çıktı. Bende atladım geldim" dedi.

"GERÇEKTEN BİR HAYAL GİBİYDİ"
Gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Şulan, "Bir hayal gibiydi. Gerçekten. Hem inanıyordum hem inanmıyordum. Anlatamıyorum. Çok güzel duygular. Bir şey söylemedi ama sanki öyle bir imaj yarattı. İleride belki bir şeyler daha yapabiliriz. Şu anda bizde halkın starıyız diyebiliriz. Herkesle iç içeyim. Ego sıfır. Egom yok benim. Herhalde o yüzden beni çok seviyorlar" şeklinde konuştu.

"ANNE MARİE'Yİ CİZRE'YE DAVET EDİYORUM"
Güzel bir konser olursa Anne Marie'yi davet etmek istediğini dile getiren Şulan, "Cizre'de bir konser yapsam onu davet ederim. Niye etmeyeyim? Güzel bir şey olur. Hem doğumuzu görmüş olur. Çok güzel yerler. Anne Marie'yi ben doğuya Şırnak Cizre'ye davet ediyorum. Eğer güzel bir konser yaparsak ilk onu davet ederim" dedi.
Şulan, yaptığı açıklamaların ardından İngiliz şarkıcı Anne Marie'yle seslendirdiği şarkıyı bir kez daha okudu. Vatandaşların Cizreli Şulan'a ilgisi yoğun oldu. Herkes fotoğraf çektirmek istedi.
(Caner Sönmez - Fırat Toraman/İHA)
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