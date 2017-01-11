11.01.2017 16:48 Cizre'de terör operasyonu: 28 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cizre ilçesinde 11 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda, 28 şahıs gözaltına alınmış, cinayet suçundan aranan bir şahıs yakalanmış, 2 adet pompalı av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği ve çok miktarda örgütsel doküman/dijital materyaller ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



