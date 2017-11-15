15.11.2017 15:28 Cizre'de 120 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre'de düzenlenen operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre'de düzenlenen operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Kasım 2017 günü Hakkari ili Yüksekova ilçesi üzerinden alınan eroin maddesinin beyaz renkli bir çekici ve dorsesi ile Şırnak ili üzerinden batı illerine aktaracağı şeklinde alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda; söz konusu aracın saat 10:00 sıralarında Cizre ilçesi kapama noktasına gelmesi üzerine KOM ve Narkotik Şube birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde, bahse konu araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup araç dorse kısmında tabana 239 paket halinde zulalanmış ve yaklaşık ağırlığı 120 kilogram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

