'Çizgi romancılık can çekişiyor'

Ünlü çizer Necati Derya, Türkiye'de çizgi romancılığın can çekiştiğini, yerli çizgi romanların yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Ünlü çizer Necati Derya, Türkiye'de çizgi romancılığın can çekiştiğini, yerli çizgi romanların yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Çok sayıda çizgi roman ve fotoromana imza atan Necati Derya, zaman zaman sulu boya çalışmaları yaptığını da kaydetti. Karikatürist olmamasına karşın çeşitli karikatür dergilerinin kendisinden talebi üzerine çalışmalarını gönderdiğini anlatan Necati Derya, Türkiye'de çizgi romancılığın can çekiştiğini söyledi. Yakında "Komiser Murat" isimli çizgi romanını kitaplaştıracağını aktaran Derya, şöyle devam etti:

"Günümüzde yerli çizgi romancılık yok denecek kadar az. Ustalarımızın hepsi belli bir yaş sınırını aşan insanlar ki sağlık sorunları çekiyorlar. Onları sadece bir duayen olarak görüyoruz. Yeni yetmeler var. Üniversite gençliği var. Onlar İstanbul ortamında çok hızlı ve tempolu bir şekilde çalışıyorlar fakat onların tarzı da bizim gibi etkilere uymuyor; hep fantastik çiziyorlar. Yabani, Seyfettin Efendi gibi yayınlar da var günümüzde. Fakat herkes 'benim bir kitabım olsun' telaşına kapıldığı için kendi adına yazıyor, çiziyor, bastırıyor, yayın evine dağıtım yaptırıyor. Sistem buna döndü. Ama yabancı çizgi romanlardan bahsedecek olursak, Batman'ler, Superman'ler, fantastik kahramanlar çok güzel gidiyor, çok kaliteli baskıları var. Güzel dergiler var, satışları da güzel."

(Nuri Pir / İHA)