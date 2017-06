Çiviler bile ahşap, her şey doğal

Sinop'un Gerze ilçesinde İŞKUR destekli düzenlenen kursta, kadın kursiyerlerin ellerindeki ağaç parçaları oyuncağa dönüşüyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde İŞKUR destekli düzenlenen kursta, kadın kursiyerlerin ellerindeki ağaç parçaları oyuncağa dönüşüyor.

Gerze ilçesinde üç yıldır açılan tahta oyuncak kursları hem ilçenin tanıtımına katkı sunuyor, hem de kursiyerlere ekonomik gelir sağlıyor. Fakat yeterli atölye sayısının olmayışı hem satışı yavaşlatıyor hem de istihdamı düşürüyor. Kurslarda ilginç oyuncaklar yapılırken, aralarında Hacivat ve Karagöz de var.

Kurs öğreticisi ve ahşap oyuncak ustası Adnan Karagülle konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ahşap ocak ustasıyım, Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Geleneksel ahşap oyuncak üretmekteyim. Yaklaşık 7-8 yıldır bu iş ile uğraşıyorum. Son 5 yıldır Gerze'de bir atölye de bu işi yapıyoruz. İŞKUR ve Gerze Belediyesi ile birlikte kurslar düzenliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 40 kişiye ulaştık ve bu kursiyerlerimizin çoğu bu işi öğrenmiş durumda. Şu anda bu işle burada sadece ben uğraşıyorum. Asıl amacımız burada bu gibi atölyelerin sayısını arttırmak. Çünkü bu geleneksel bir oyuncak, bizim kültür mirasımız. Gerze'de bu iş 4-5 atölyede yapılırsa Türkiye'ye pazarlanabilir. Bu işten Gerze ticari olarak para kazanabilir ve istihdam sağlanabilir. Toptan satışımız yok çünkü elle yapıyoruz. Geleneksel olmasının niteliği de budur. Dolayısıyla arz ve talep ne kadar çok olsa da yeterli üretim yok. Biz de bu yüzden atölye sayımızı çoğaltmayı ve geliştirmeyi istiyoruz" dedi.

Yaptıkları bu işin aslında kültür hazinesi olduğuna dikkat çeken Karagülle, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de bize destek olmasını istiyoruz. Satışını yaptığımız oyuncaklarla çocuklar motor becerisini geliştiriyor. Oyuncağı istediği gibi boyayabiliyor, kabiliyeti gelişiyor, hayal gücü gelişiyor, renk bilgisi oluyor, fırçayı ve kalemi tutmayı öğreniyor. Bunları refleksle yapıyor ve bu oyuncağı değerli hale getiriyor" diye konuştu.



"GERZE'NİN AHŞAP OYUNCAKLA TANINMASINI İSTİYORUZ"

Düşünebildiği her şeyin oyuncağını yapabildiğini anlatan Adnan Karagülle, "50 ye yakın farklı çeşitlerde ürettiğimiz oyuncaklarımız var. Burada somut olarak bu işi yapıyoruz. Bizim genel olarak amacımız ev hanımlarını istihdam etmek. Bir diğer amacımız da Türkiye'de bu işi komple yapan hiçbir yer yok şu anda. Sinop'ta tekne yapımı var ve bu şu an tüm Türkiye'ye mal olmuş durumda. İşte biz de Gerze'nin ahşap oyuncakçılığı açısından bu şekilde tanınırlığını istiyoruz. Bunun için birçok atölyemizin halihazırda olması lazım. Burayı ahşap oyuncak üretilen merkez haline getirmek asıl hedefimiz" şeklinde konuştu.



ÇİVİLER BİLE AHŞAP, HER ŞEY DOĞAL

Atölyede çalışan kursiyer Semra Sazar ise "Biz burada tahta oyuncak yapıyoruz. Ahşaptan başka hiçbir materyal kullanmıyoruz. Oyuncak da kullandığımız çivilerimiz bile tahtadandır. Beşikten tuttun arabalar, ranzalar, aslında oyuncağa dair yani çocuğa dair ne varsa burada onu yapıyoruz. Ben 2 aydır buradayım, kursiyerim. Yaptığımız bu oyuncakları burada satmaya çalışıyoruz. Şu an ürünlerimizi biriktirme aşamasındayız. Eşe dosta hediye olarak veriyoruz, isteyenler olursa tabii ki satıyoruz. Yaptığımız oyuncaklar da çocuğa zarar verecek hiçbir şey yok. Tahtalarımız da boya yok, vernik yok her şey doğadan. Biliyorsunuz şimdiki oyuncaklar pilli yahut elektrikli, biz oyuncaklarda sesi de kendimiz çıkarıyoruz. Canlandırma tamamen çocuğa ait oluyor" açıklamasında bulundu.

(Osman Aksu / İHA)