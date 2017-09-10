10.09.2017 12:58 'Çirkin Kral' anıldı

Türk Sinemasının 'Çirkin Kral' lakaplı oyuncusu Yılmaz Güney, Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Türk Sinemasının "Çirkin Kral" lakaplı oyuncusu Yılmaz Güney, Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Adanalı usta sinemacıyı üç yıldır yürüyüş, konser ve söyleşiler yaparak anan Çukurova Belediyesi, bu yıl da Çirkin Kral için özel bir etkinlik düzenledi. Usta sinemacı 33'üncü ölüm yıl dönümünde Ercan Çetin Amfi Tiyatrosunda ünlü halk ozanı Ali Asker ve şair Taner Nart'ın katıldığı şiirli, türkülü bir program ile anıldı.

Yılmaz Güney'i anma etkinliği, sanatçının hayatını ortaya koyan ve özel olarak hazırlanan videonun gösterimiyle başladı. Etkinlikte Fransa'da yaşayan ünlü halk ozanı Ali Asker sazı ve türküleri, Adanalı şair Taner Nart ise usta şairlerin şiirleriyle geceye renk kattı. Nart'ın okuduğu şiirler duygusal anlar yaşatırken, geceye katılanlar ünlü ozan Ali Asker'in türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Gecede konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Yılmaz Güney gibi usta bir sinemacı ve cesur bir aydına yakışan güzellikte bir gece yaşadık. Fikirleri, ustalığı ve yürekli çıkışlarıyla yüreklerimizde taht kuran ustayı anmak ve onu yaşatmak boynumuzun borcudur. Güçlü sesi ve müthiş güzel çaldığı sazı ile Fransa'dan etkinliğimize gelen Ali Asker'e, muhteşem şiir performansıyla gecemize renk katan şair Taner Nart'a ve bizleri yalnız bırakmayan tüm Yılmaz Güney dostu olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Usta sinemacımız Yılmaz Güney'e yakışan müthiş bir gece oldu" dedi.



FESTİVAL DE YAPILACAK

Yılmaz Güney'i anmakla yetinmeyeceklerini vurgulayan Çetin, "Yılmaz Güney hem aktör, rejisör, senarist ve prodüktör hem de yazıları ve duruşuyla kararlı bir aydındır. Böylesine usta bir sanatçının adına yakışır Sinema Günleri ve ayrıca kısa film - belgesel film yarışmalarını içerecek festival yapacağız" bilgisini verdi.

Gecenin sonunda ünlü ozan Ali Asker ve şair Taner Nart ile Yılmaz Güney'in kardeşi Özlen Pütün'e teşekkür plaketi ve çiçek verildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geceye CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, CHP ilçe başkanları Yüksel Erdoğan, Abeydullah Kolcu da katıldı.



