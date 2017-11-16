Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, annesi tarafından cipte bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan 16 yaşındaki engelli kız itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, annesi tarafından cipte bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan 16 yaşındaki engelli kız itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kesikkapı Mahallesi 61 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne N.Y., 16 yaşındaki engelli kızı Nazlışah Y.'yi 48 PL 772 plakalı cipte bırakarak hasta olan kuzeninin yanına gitti. Cipte kalan engelli çocuk, camların ve kapıların kilitli olması nedeniyle içeride havasızlıktan ağlamaya başladı. Ağlayan ve ter içinde kalan çocuğu gören vatandaşlar, kapıları kilitli ve camları kapalı olan aracı açamadı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri aracın plakasından sahibine ulaşamayınca itfaiye ekiplerince aracın ön camı kırıldı. Araç içine giren sağlık personeli çocuğu alarak camdan çıkardı. Havasızlıktan zor anlar yaşayan çocuk oksijene bağlanarak ambulansla alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çocuk gittikten sonra aracın yanına gelen anne N.Y., olay yerinin yakınındaki hasta olan kuzenin yanına gittiği ifade etti. Mahalle sakinleri, sorumsuz anneye büyük tepki gösterdi. Otistik olduğu belirtilen Nazlışah Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Murat Yalçın /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çavuşoğlu: ABD'ye iki kez nota verildi
Cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı
Mecidiyeköy'de şüpheli çanta alarmı
Nijerya'da bombalı saldırı: 10 ölü, 30 yaralı
Hız tutkusu ölüm getirdi: 2 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Dışişleri'nden ABD'ye nota
PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!
PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!
3 saat işkence yapıp 120 bin liralık senet imzalattılar
3 saat işkence yapıp 120 bin liralık senet imzalattılar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Çavuşoğlu: ABD'ye iki kez nota verildi
Çavuşoğlu: ABD'ye iki kez nota verildi
Cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı
Cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı
Mecidiyeköy'de şüpheli çanta alarmı
Mecidiyeköy'de şüpheli çanta alarmı
Nijerya'da bombalı saldırı: 10 ölü, 30 yaralı
Nijerya'da bombalı saldırı: 10 ölü, 30 yaralı
Hız tutkusu ölüm getirdi: 2 ölü
Hız tutkusu ölüm getirdi: 2 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Ordu'ya şehit ateşi düştü
Ordu'ya şehit ateşi düştü
İran'dan İngiltere'nin borcuna ilişkin açıklama
İran'dan İngiltere'nin borcuna ilişkin açıklama
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Efsaneler mahkumlarla maç yaptı
Efsaneler mahkumlarla maç yaptı
Fransa'da eylemciler polislere 'asfalt' ile saldırdı
Fransa'da eylemciler polislere 'asfalt' ile saldırdı
ABD'ye ikinci kez nota verildi
ABD'ye ikinci kez nota verildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English