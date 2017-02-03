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Çipras'tan Türkiye'ye yanıt
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Çipras'tan Türkiye'ye yanıt

Malta'da düzenlenen AB Liderler Zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasında 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle başlayan Kardak adası ile derinleşen kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Malta'da düzenlenen AB Liderler Zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasında 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle başlayan Kardak adası ile derinleşen kriz hakkında açıklamalarda bulundu.
AB toplantılarının yapıldığı Malta'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Çipras şunları söyledi:
"Ege'de aidiyeti belli olmayan (gri bölgeler) bölge yoktur. Varılan şey Yunanistan'ın Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde tüm sorunları çözüme kavuşturmak kararlılığıdır. Diyalog, işbirliği istiyoruz dikkat çekici hareketler değil. Yunanistan karşı taraftan ihlal edilen ulusal haklarını, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku içinde koruma kararlılığındadır."
Son olarak Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege'deki İstanköy adasında tatbikat planına tepki göstermişti. Dışişleri sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, bu yöndeki hareketlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtmişti.
(Manol Kostidis /İHA)
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