Çipras'la telefon görüşmesi yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine tutumunu dile getirerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önemi vurguladı. Görüşmede ayrıca, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi. (Caner Ünver / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.