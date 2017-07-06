Çipras'la telefon görüşmesi yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine tutumunu dile getirerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önemi vurguladı. Görüşmede ayrıca, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.

(Caner Ünver / İHA)