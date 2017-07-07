Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hastaneye kaldırıldı. Çipras'ın fıtık ameliyatı olacağı ve ameliyat kararının dün yapılan tıbbi incelemeler sonucunda alındığı belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hastaneye kaldırıldı. Çipras'ın fıtık ameliyatı olacağı ve ameliyat kararının dün yapılan tıbbi incelemeler sonucunda alındığı belirtildi.

42 yaşındaki Çipras'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyatın Atina Evgemidio hastanesinde yapılacağı bildirildi.

(Manol Kostidis / İHA)