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Çipli kimlik kartlarına başvurular başladı
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Çipli kimlik kartlarına başvurular başladı

Çipli kimlik kartlarına başvurular, bugün itibariyle tüm illerde alınmaya başlandı. Vatandaşlar, çipli kimlik kartlarını almak için nüfus müdürlüklerine akın etti.

Çipli kimlik kartlarına başvurular, bugün itibariyle tüm illerde alınmaya başlandı. Vatandaşlar, çipli kimlik kartlarını almak için nüfus müdürlüklerine akın etti.

Çipli kimlik kartlarına başvurular, bugün itibariyle tüm illerde alınmaya başlandı. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları 'Gezici Kayıt Terminalleri' ile alınacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Çankaya Nüfus Müdürü Mustafa Güngörlü, çipli kimlik kartlarına başvuruların bugün itibariyle başladığını söyledi. 15 yaşını tamamlamış vatandaşların şahsen başvuruda bulunabileceği bilgisini veren Güngörlü, "Vatandaşlarımız randevulu veya randevusuz sistemle başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunurken, kişinin kimliğini kanıtlayacak bir belge ile gelmesi gerekiyor. Bu belgeler; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, basın kartı, avukatlık kimlik kartı veya askeri kimlik kartı gibi belgelerdir. Bu belgeler yoksa, köy ya da mahalle muhtarlığından alacağı nüfus cüzdanı talep belgesi ve son 6 içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile başvurabilir" diye konuştu.

Çipli kimlik kartları için 3 yıllık bir planlamanın söz konusu olduğunu kaydeden Güngörlü, "2017 yılı için kimlik kartı bedeli 16 lira olarak belirlenmiştir. Şahısların biyometrik verileri alındıktan sonra bu bilgiler İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılıyor. Daha sonda 1 hafta içerisinde PTT Kargo aracılığı ile şahsın belirttiği adrese kimlik teslimi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle tüm illerde alınmaya başlanan çipli kimlik kartlarına başvuruda bulunan vatandaşlar ise, yeni uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
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