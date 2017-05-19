Cipin çarptığı adam dükkana girdi

Otomobil cipe, cip kaldırımdaki adama çarptı. İlginç kaza Suudi Arabistan'da meydana geldi. Otomobilin çarptığı cip kontrolden çıkarak dükkanın önünde oturan bir adama çarpıyor. Talihsiz adam çarpmanın şiddetiyle dükkanın kırılan camından içeri giriyor. Çevredekiler adamın yardımına koşarken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.