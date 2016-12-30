30.12.2016 10:47 Çip yöntemi ile gebe kalma oranı arttı

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, mikroakışkan çip yöntemi ile gebe kalma oranının 1 buçuk kat arttığını söyledi. Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, mikroakışkan çip yöntemi ile gebe kalma oranının 1 buçuk kat arttığını söyledi.



Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nde bir Türk hekim tarafından geliştirilen ve tüm dünya tarafından kabul gören mikroakışkan çip yönteminde, ileri hareketli sperm hücrelerinden sağlam DNA'ya sahip olanlar belirleniyor ve tedavide kullanılıyor. Gözde İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, bugüne kadar kullanılan aşılama tedavisinde yüzde 10-15 tüp bebek yönteminde ise yüzde 35-40 oranında gebelik şansı bulunduğunu ifade etti. Özsoy, "Mikroakışkan çip yöntemi ile bu oran aşılamada yüzde 20-25, tüp bebekte ise yüzde 60'a varan bir oranda arttı. Spermin yumurtayı dölleme kapasitesini artıran bu yöntemde embriyonun rahim duvarına tutunması da artıyor, gebeliğin devamında da daha sağlıklı bir süreç elde ediliyor" diye konuştu.



"Şikayet eden hastalar bebek sahibi olmaya başladı"



Bu yöntemde daha önce aşılama ve tüp bebek tedavilerini deneyen ve başarısız olan çiftlerde başarılı sonuçlar elde edilebildiğini kaydeden Özsoy şunları söyledi:



"Teknoloji ve bilimsel araştırmaların getirisi olarak Mikroakışkan Çip Yöntemi gebelikte yeni bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılan tedavilerde bu yöntem önemli bir yer tutmaya başladı. Son 1 yıldır ülkemizde de kullanılan yöntem ile infertiliteden şikayet eden hastalar bebek sahibi olmaya başladı. 2017 yılında bu konuyla ilgili hem bilimsel hem de gebelik oranlarını artırmak için Çip Bebek Klinikleri açılması için ön ayak olacağız. Bu kliniklerde Embriyologlara verilecek eğitimlerle birlikte gebelik takibi, aşılama ve tüp bebek yöntemini anlatacağız; canlı bebek oranlarını da istatistiksel olarak artırılması için çalışacağız. Bu konudaki bilgi ve deneyimlerimizle komşu ülkelere hem bilimsel hem de sağlık politikaları alanında katkı sağlayacağız."

