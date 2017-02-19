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Cip seyir halindeyken alev aldı: İçindekiler...
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Cip seyir halindeyken alev aldı: İçindekiler...

İzmir-Aydın Otoyolu'nda elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle lüks cip küle döndü. Cipteki yangını gören diğer sürücülerin yardımıyla cipte bulunan aile son anda kurtarıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle lüks cip küle döndü. Cipteki yangını gören diğer sürücülerin yardımıyla cipte bulunan aile son anda kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İzmir - Aydın Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 20 BDR 56 plakalı lüks cip seyir halindeyken motor kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü, cipi yol kenarına park etti. Yangını gören diğer sürücüler de yol kenarına park ederek, yanan lüks cipe yangın tüpleriyle müdahale etti. Öte yandan sürücüler durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan cipe müdahale ederken, lüks cip küle döndü. Yangın sonrasında yapılan araştırma sonucu yangının lüks cipin elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
Olay sonrasında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)

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