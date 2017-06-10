Cip park halindeki araca çarptı

Silivri'de sokağa hızlı giren cip, park halindeki başka bir araca çarparak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Silivri'de sokağa hızlı giren cip, park halindeki başka bir araca çarparak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz salı günü saat 16.10 sıralarında Silivri'de meydana geldi. Hızla sokağa giren cip park halinde duran aracı fark etmeyerek çaptı. Çapmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar meydana gelirken, cip de takla atıp yola devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen araç son anda durarak cipin altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bir aracın park halinde beklediği görülüyor. Daha sonra hızla sokağa giren bir cipin çarpıyor , hızla karşı yola giriyor. Bu sırada cipin üzerine geldiğini gören araç sürücüsü son anda duruyor.Cip sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

(Yusuf Eker / İHA)