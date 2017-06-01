Cip akaryakıt tankerine böyle çarptı

Çin'de ışık ihlali kazayla bitti. Hızla yola çıkan bir cip, akaryakıt tankerine çarptı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, tankerde büyük çaplı hasra oluştu. Tek teselli ise, tankerin boş olmasıydı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.