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Cinsel istismardan yargılanan şahsın tahliye talebine ret
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Cinsel istismardan yargılanan şahsın tahliye talebine ret

Denizli'nin Çal İlçesinde dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu Ağustos 2016'da tutuklanan ve cinsel taciz görüntüleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöpten çıkan şahsın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme 41 yaşındaki H.A.'nın tahliye talebini ret etti.

Denizli'nin Çal İlçesinde dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu Ağustos 2016'da tutuklanan ve cinsel taciz görüntüleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöpten çıkan şahsın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme 41 yaşındaki H.A.'nın tahliye talebini ret etti.
Denizli'nin Çal ilçesi Denizler Mahallesinde bakkal dükkanı işleten H.A. (41), iş yerinde iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle, 2016 Ağustos ayında jandarma ekipleri tarafından göz altına alındıktan sonra tutuklandı. Hakkında 'birden çok çocuğa cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla 24 yıla kadar hapis cezası istenen H.A., 3. duruşmada hakim karşısına çıktı.
Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüle davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanık H.A. ve avukatı ile iki kızın ailelerinin avukatları yer aldı. Sanık H.A.'nın avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, çöpte bulunan ve Ankara Kriminal Laboratuarına gönderilen hard diskteki çocuk tacizi görüntülerinin incelemesiyle ilgili sonucunun beklenmesine karar verdi.
Denizli'nin Çal ilçesi Denizler Mahallesinde bakkal işleten H.A.'nın, bakkala gelen çocukları taciz ettiği ileri sürülen görüntüler, 9 Aralık 2016 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kağıt toplayıcısı tarafından çöplük alanda hard disk ve flaş belleklerin içinde bulunmuştu.
(Medeni Topaloğlu /İHA)

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