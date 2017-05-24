Cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü

Hatay'a ailesinin yanına izne gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, evinde geçirdiği cinnet sırasında annesini, babasını silahla vurarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaraladı.

Hatay'a ailesinin yanına izne gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, evinde geçirdiği cinnet sırasında annesini, babasını silahla vurarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaraladı.

İddialara göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammet Ömer E. (33), Aksaray Mahallesi 7. Sokak Demet Apartmanı 1. kattaki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen ve ailesiyle tartıştığı sırada cinnet getiren polis, önce annesi Fatma E.'yi (54) ardından babası Mustafa E.'yi (60) beylik tabancasıyla vurdu. Olay sonrası Muhammet Ömer E., elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine kesikler attı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, polisin anne ve babasının olay yerinde hayatını kaybettiğini, kendisinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Olay yerinde bulunan Muhammet Ömer E.'nin kolunda bıçak yarası tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Çiftin cesedi ise yapılacak inceleme için Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Buğra Güney - Adem Karagöz/İHA)