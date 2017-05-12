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Cinnet getiren kadın caddeyi savaş alanına çevirdi
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Cinnet getiren kadın caddeyi savaş alanına çevirdi

Antalya'da sinir krizi geçiren bir kadın apartmanın 4'üncü katındaki ofisten ne bulduysa aşağıya attı. Seyir halindeyken tepelerine eşya yağmaya başlayan sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, olayı seyreden vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Antalya'da sinir krizi geçiren bir kadın apartmanın 4'üncü katındaki ofisten ne bulduysa aşağıya attı. Seyir halindeyken tepelerine eşya yağmaya başlayan sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, olayı seyreden vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında 20.30'da meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan gelen sesleri duyan vatandaşlar M.A.'yı gördü. M.A. daire içerisinde eline aldığı eşyaları ve koltuğu yola atmaya başladı. Seyir halindeki araçlar tepelerine yağan eşyalar sebebiyle neye uğradığını anlamazken bazıları hızla uzaklaştı, bazıları da araçlarını durdurup ne olduğunu anlamaya çalıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. M. A., önce koltuğu sonra ofiste eline geçen ne varsa atmaya başladı. Bir taraftan da bağırıp çağıran M.A.'ya polis ekipleri uzun süre yaklaşamadı ve itfaiyeden destek istenildi. M.A., polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevrede olayı izleyen vatandaşlara da, daire içerisinde bulunan eşyalardan attı. Atılan eşyalardan son anda kurtulan itfaiye ekipleri de kadını ikna edemedi. 2 saatlik çabanın ardından kapıyı kırarak içeri giren polisler sinir krizleri geçiren M.A'yı gözaltına almak istedi.
Olay esnasında aşağıda bulunan bazı vatandaşlar M.A'yı sakinleştirmeye çalışırken bazıları da tepki de gösterdi. Bu arada çevrede bulunan vatandaşların olayları baştan sona kaydetmeleri dikkat çekti. Bazıları da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
M.A.'ya yaptığının yanlış olduğunu ve aşağıya inmesi halinde kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen vatandaşlar da öfkesinden nasibini aldı. 2 saatlik uğraşın ardından polis ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği ofiste etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı. Polis ekiplerine direnen M.A., ekip aracına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. M.A., daha sonra polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.
(Adem Akalan /İHA)

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