Çinli heykeltıraştan '15 Temmuz' heykeli

Çinli heykeltıraş Qian Sihua, 15 Temmuz darbe girişimi anısına 'Demokrasi ve Özgürlük' temasıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumuna 'İnanıyorum' isimli eseriyle katıldı.

Çinli heykeltıraş Qian Sihua, 15 Temmuz darbe girişimi anısına 'Demokrasi ve Özgürlük' temasıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumuna 'İnanıyorum' isimli eseriyle katıldı.

Adana'da bu yıl Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından 15 Temmuz darbe girişimi anısına 'Demokrasi ve Özgürlük' temasıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumuna dünyanın dört bir yanından 65 eser başvurdu. İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda ve Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihua ve Hindistan'dan Tutu Pattnaik sempozyuma katılmaya uygun görüldü. Heykeltıraşlar yoğun sıcağın altında yaklaşık 15 gündür Galleria AVM bahçesinde mermer kalıpları işleyerek tasarladıkları eserlere dönüştürmeye başladı.

"İnanıyorum" isimli eseriyle dikkat çeken Çinli heykeltıraş Qian Sihua (54), halkın içerisinden bir kişiyi işaret eden heykeliyle mesaj vermeye çalıştığını söyledi. Sihua, "Heykelimde 'özgürlüğe inanıyorum' gibi bir ifade bulunuyor. Herhangi birinin özgürlüğüne inandığını söylemeye çalışıyor. Her insanın kendisine ait bir görüşü, düşüncesi var. Bu düşünceyi özgür biçimde açıklaması, söylemesi gerektiğini ifade ediyor. Bu yüzden eserimin adı 'inanıyorum'" diye konuştu.



"ASKERİ MÜDAHALELER ÜLKELERE VE İNSANLARA SIKINTI GETİRİYOR"

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında vatandaşların tanklara engel olduğu gibi 1989 yılında Çin'de Tiananmen'de bir kişinin tankları durdurduğunu hatırlatan Sihua, "Herkesin özgürlüğe inanmasıyla ilgili bir kavramdan bahsediyorum. Yönetimlerin insanları da önemsemesi, ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Askeri müdahaleler ülkelere ve insanlara sıkıntı getiriyor. Benzer bir durum Çin'de yaşandı. Askeri müdahaleler gerçekten insanları yoruyor, düşüncelerini kısıtlıyor ve insanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyor" diye konuştu.

9 Haziran'da sona erecek sempozyumda ortaya çıkan eserler, kentin çeşitli yerlerinde sergilenecek.

(Nuri Pir / İHA)