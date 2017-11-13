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Çinli geline Türk usulü nikah ve düğün
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Çinli geline Türk usulü nikah ve düğün

Geçtiğimiz günlerde Konya'nın Akşehir ilçesinde Müslüman olarak Yen Nalcı ismini alan 31 yaşındaki Çinli Hongmeni Jin (Nalcı) için Akşehir'de Türk usulü nikah ve düğün yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Konya'nın Akşehir ilçesinde Müslüman olarak Yen Nalcı ismini alan 31 yaşındaki Çinli Hongmeni Jin (Nalcı) için Akşehir'de Türk usulü nikah ve düğün yapıldı.
Akşehir Şehit Nebi Arslan Öğretmenevindeki düğüne Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, Nalcı çiftinin akrabaları ve sevenleri katıldı. Düğünde ilk olarak çiftin dini nikahı kıyıldı. Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş tarafından kıyılan nikahta Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs de şahitlik yaptı. Nikah kıyılmasının ardından mevlit okunarak dua edildi. Yemek ikramının ardından dans eden ve oyun oynayan çifte 13 yaşındaki kızları Melisa ve 4 yaşındaki Atakan isimli oğulları da eşlik etti. Düğün pastalarını kesen ve takı merasimi de yapılan çiftin mutlulukları yüzlerinden okunurken, Çinli gelin beline kırmızı gelin kuşağını da bağlamayı ihmal etmedi.
Düğün sonrası duygularını paylaşan Çinli gelin Yen Nalcı, "Burada bütün ailemle ve akrabalarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Düğünüme Belediye Başkanımızın da katılmasından büyük mutluluk duydum. Ben bir Türk eşi olarak bugün çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bulunduğum topluma faydalı olmak için elimden ne gelirse yapmak istiyorum. Beni burada kabul eden ve aile ferdi gibi gören herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
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