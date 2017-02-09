09.02.2017 11:51 Çini ebruyla buluştu

Ressam Sebahat Sarıoğlu, çiniyle ebru sanatını aynı tabloda bir araya getirdi. Ressam Sebahat Sarıoğlu, çiniyle ebru sanatını aynı tabloda bir araya getirdi.

Sarıoğlu, "Sır-ı Ebruli" ismini verdiği tekniğin tablolara yansımanın büyük bir ilgiyle karşılandığını kaydetti. Kütahya'nın çininin başkenti olduğunu ifade eden Sarıoğlu, "Şehrimizin yöresel kıyafetleri olan tefebaşı, üçetek, eğimli, bindallı ve süpürgeli isimli kadın kıyafetlerini tuvale işleyip, Kütahya çinisi ile çerçeveledim. Buram buram Kütahya kokan, Kütahya'nın kültürüne yansıtan eserleri yapmak benim heyecanıma heyecan katıyor. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayım. Bilindiği gibi, Kütahya Türkiye'de çininin başkentidir" dedi.

Değişik boy ve ebatlardaki 'Sır-ı Ebruli' tabloların yoğun ilgi gördüğünü belirten Sebahat Sarıoğlu, "Sanat merkezine gelip eserleri inceleyenler, tabloları adeta saraylara layık olarak görüyor. Rengarenk tablolar, adeta göz kamaştırıyor. Sanatçının emeğine paha biçilmez. Tabloların fiyatları değişik ebatlara göre değişiyor" diye konuştu.

(Hüseyin Efe / İHA)

